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رئيس مجلس الأمة الكويتي يهنئ الحلبوسي برئاسة مجلس النواب

رئيس مجلس الأمة الكويتي يهنئ الحلبوسي برئاسة مجلس النواب
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، رئيس مجلس نواب العراق محمد الحلبوسي لانتخابه رئيسا للمجلس.

العالم - العراق

وحسب وكالة الانباء العراقية (واع)، ذكر بيان لمجلس الامة الكويتي، ان "رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم يهنئ الحلبوسي بولايته الثانية".

وانتخب مجلس النواب امس الاحد بدورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيساً وحاكم الزاملي نائبا أول وشاخوان عبد الله نائبا ثانيا.

ةقد انتخب مجلس النواب العراقي بدورته التشريعية الخامسة مساء الأحد، محمد الحلبوسي رئيساً للمجلس بعد حصوله على 200 صوت، فيما تولى النائب خالد الدراجي، رئاسة جلسة البرلمان العراقي الأولى للدورة الخامسة، خلفاً لرئيس السن محمود المشهداني الذي تعرض لوعكة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى.

جاء ذلك في وقت اعلن فيه الاطار التنسيقي تسجيله الكتلة الأكبر وفقا للإجراءات الدستورية، ورفضه مخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لأنها تمّت بغياب رئيس السن، مؤكدا تصديه للتفرد اللامسؤول في القرار.

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