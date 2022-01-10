أحداث المغرب العربي في سطور – الجزء الأول

العالم - المغاربية

وقالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان وضع القيادي في النهضة نور الدين البحيري في الاقامة الجبرية تأتي لتغذي الانقسام الموجود في تونس بين معسكري من يقف الى جانب الرئيس ومن يدعوا الى محاسبة كل من تقلد مسؤوليات في الفترة السابقة.

وبشأن تحديات العام في الجزائر قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيفرين ان الجزائر ومنذ التطورات الاخيرة على مستوى النظام الاقليمي اخذت قرارات اهمها محاولة تكوين جدار أولي على الحدود الجزائرية ونص دستور جديد يسمح للجيش الجزائري بالتدخل خارج الحدود ودرء المخاطر في أماكنها.

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