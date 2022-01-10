تعرف على أبرز الأحداث في المغرب العربي.. الجزء الثاني

العالم - المغاربية

وفي الجزائر استضافة القمة العربية بالاضافة الى الاصلاحات التي الاقتصادية والقانونية ايضا. وفي ليبيا تراقب للانتخابات التي أجلت في ظل مشهد سياسي وأمني معقد.

وفي المغرب اختبار لوعود الحكومة الجديدة لتحقيق النمو وتطبيق خطة الحماية الاجتماعية.

فكيف استعدت الدول المغاربية لهذه الاستحقاقات؟ الجزء الثاني من برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي يناقش المستجد على ساحة المغرب العربي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. عماد الدين الحمروني – أستاذ الجغرافيا السياسية

د. توفيق بوقعدة – أكاديمي وباحث سياسي