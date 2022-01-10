الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الايرانية: عقد الجولة القادمة من الحوار بين ايران والسعودية على جدول الاعمال

الخارجية الايرانية: عقد الجولة القادمة من الحوار بين ايران والسعودية على جدول الاعمال
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

 قال متحدث باسم وزارة الخارجية سعید خطيب زادة ، إن عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والسعودية ، التي سيستضيفها العراق، على جدول الأعمال.

العالم - ايران

وقال خطيب زادة اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي: إن عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية ، التي سيستضيفها العراق، على جدول الأعمال وحاولنا أن نواصل المحادثات وعلاقاتنا المستقرة رغم الملفات الخلافية بین البلدین.

وذكر أن هناك أطراف خارجية تسعى وراء التدخل في شؤون لبنان وشدد على أنه يجب على الجميع احترام الطوائف وسيادتهم مضيفا ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تعمل على خلق المزيد من الوفاق و التازر بين المجموعات اللبنانية.

وردا على سؤال حول زيارة الوفد السعودي لفيينا قال: تزور الوفود فيينا كما كانت في الماضي .

واشار الی زیارة وزير الخارجية الايراني اميرعبداللهيان الى العاصمة العمانية مسقط وقال: إن الزيارة تستغرق يوما واحدا معلنا ان امير عبداللهيان قد يزور إحدى الدول المطلة على الخليج الفارسي.

ورداً على سؤال حول زیارة الوفد الافغاني برئاسة وزير خارجية حكومة طالبان مع المسؤولين الإيرانيين في طهران قال : إن الوضع الراهن في أفغانستان مصدر قلق كبير للجمهورية الإسلامية الایرانیة ، وزيارة الوفد الأفغاني تأتي في إطار ازالة هذه المخاوف.

ومضى يقول اننا ناقشنا موضوع الحقوق المائية الايرانية مع الوفد الافغاني وكانت هناك محادثات بناءة معه.

یتابع ....

روابط ذات صلة

مساعد خارجية ايران يؤكد ضرورة حل وتسوية قضايا المنطقة من قبل دولها

دبلوماسي ايراني يعلق على المحادثات الأمنية بين السعودية وإيران في عمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماذا جني تحالف العدوان من عملية 'إعصار الجنوب'؟

مسلحو 'قسد' يعتقلون 3 شبان بالشدادي بريف الحسكة

بالفيديو.. الكاتب والمفكر اللبناني ميشال كعدي: المكتبات الاوروبية كانت مصدر كتبي عن أهل البيت عليهم السلام

الديمقراطي الكردستاني يتحدث عن حسم منصب رئيس الجمهورية

ميقاتي في مصر للمشاركة في منتدى شباب العالم

وزير الدولة الكازاخستاني: بلادنا واجهت هجوما إرهابيا هجينا