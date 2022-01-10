الخارجية الايرانية: عقد الجولة القادمة من الحوار بين ايران والسعودية على جدول الاعمال

العالم - ايران

وقال خطيب زادة اليوم الاثنين في مؤتمره الصحفي الاسبوعي: إن عقد الجولة المقبلة من المحادثات بين إيران والسعودية ، التي سيستضيفها العراق، على جدول الأعمال وحاولنا أن نواصل المحادثات وعلاقاتنا المستقرة رغم الملفات الخلافية بین البلدین.

وذكر أن هناك أطراف خارجية تسعى وراء التدخل في شؤون لبنان وشدد على أنه يجب على الجميع احترام الطوائف وسيادتهم مضيفا ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تعمل على خلق المزيد من الوفاق و التازر بين المجموعات اللبنانية.

وردا على سؤال حول زيارة الوفد السعودي لفيينا قال: تزور الوفود فيينا كما كانت في الماضي .

واشار الی زیارة وزير الخارجية الايراني اميرعبداللهيان الى العاصمة العمانية مسقط وقال: إن الزيارة تستغرق يوما واحدا معلنا ان امير عبداللهيان قد يزور إحدى الدول المطلة على الخليج الفارسي.

ورداً على سؤال حول زیارة الوفد الافغاني برئاسة وزير خارجية حكومة طالبان مع المسؤولين الإيرانيين في طهران قال : إن الوضع الراهن في أفغانستان مصدر قلق كبير للجمهورية الإسلامية الایرانیة ، وزيارة الوفد الأفغاني تأتي في إطار ازالة هذه المخاوف.

ومضى يقول اننا ناقشنا موضوع الحقوق المائية الايرانية مع الوفد الافغاني وكانت هناك محادثات بناءة معه.

یتابع ....