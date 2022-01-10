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العميد سليماني : كفاحنا هو من اجل انقاذ المجتمعات البشرية

العميد سليماني : كفاحنا هو من اجل انقاذ المجتمعات البشرية
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد غلام رضا سليماني ضرورة تبيين مدرسة الشهيد قاسم سليماني كي لا يتمكن اعداء البشرية الحقيقيون والارهابيون من تغيير الحقائق، مشددا القول "ان كفاحنا هو من اجل انقاذ المجتمعات البشرية".

العالم - ايران

يتبع...

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