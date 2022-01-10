مسلحو 'قسد' يعتقلون 3 شبان بالشدادي بريف الحسكة

العالم - سوريا

واضافت التنسيقيات، ان التهمة التي وجهتها مليشيات "قسد" للشبان الثلاثة هي التواصل مع فصائل "الجيش الحر" الموالي لتركيا.

في هذه الاثناء قصفت طائرة مسيرة تركية موقعين في مدينة عين العرب الخاضعة لسيطرة "قسد" بريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا حتى اللحظة، فيما استهدفت القوات التركية بالقصف المدفعي، قرية الفاطسة وقرب طريق "m4" حلب-الحسكة، بريف عين عيسى في ريف الرقة الشمالي..

وفي سياق متصل، وحسب التنسيقيات، ادخل ما يسمى بـ"التحالف الدولي" يوم أمس الاحد، 35 شاحنة تحمل مواد عسكرية ولوجستية وصهاريج وقود إلى قواعده شمال شرق الحسكة، قادمة من منطقة كردستان العراق.

