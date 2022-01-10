الشيخ دعموش: واشنطن تسعى لتحويل البرلمان إلى منصة لاستهداف المقاومة

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وفي كلمة له خلال احتفال تأبيني في بلدة عين قانا جنوب لبنان ، دعا الشيخ دعموش إلى عدم المراهنة على الإدارة الأميركية لأنها لن تقدم شيئًا للبنانيين قبل أن تضمن تحقيق أهدافها وانصياع اللبنانيين لمشروعها في المنطقة".

وحول الأزمة المفتعلة بين لبنان والسعودية، قال دعموش إنّ السعودية هي من بادر الى إشهار العداء للمقاومة وحزب الله بعد أن أدرجته على لوائح الإرهاب قبل عدوانها على اليمن بسنوات، وهي تمعن في إظهار العداء بمناسبة وغير مناسبة من خلال تصريحات مسؤوليها"، مضيفًا أن هذه المواقف تتماهى مع المواقف الاسرائيلية""

ورأى أن هذا عدوان على شريحة كبيرة من اللبنانيين الشرفاء الذين قدموا من خلال المقاومة آلاف الشهداء من أجل تحرير الأرض وحماية لبنان.

وختم دعموش قائلا: كان الأجدر بهؤلاء الذين انبروا للدفاع عن النظام السعودي، أن يتحلوا بالجرأة والشجاعة للدفاع عن هذه الشريحة من اللبنانيين.