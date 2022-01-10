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واشنطن تهنئ بانتخاب رئاسة مجلس النواب العراقي وتأمل الإسراع بتشكيل الحكومة

واشنطن تهنئ بانتخاب رئاسة مجلس النواب العراقي وتأمل الإسراع بتشكيل الحكومة
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

هنأت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم الاثنين، انتخاب رئاسة مجلس النواب العراقي، فيما عبرت عن أملها بالإسراع بعملية تشكيل الحكومة.

العالم - العراق

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) بيانا للسفارة قالت فيه، انها "رحَّبت بانعقاد الدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي والذي يُعدُ جزءاً لا يتجزأ من العملية الديمقراطية العراقية والسيادة الوطنية".

وأضاف "نتقدّم بأحرّ التهاني لرئيس مجلس النواب المُعاد انتخابه محمد الحلبوسي وكذلك النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله".

وأشار الى أنه "بالنظر إلى الدور المُهم الذي يؤديه العراق في الاستقرار والأمن الإقليميين، فإننا نشارك الأمل في أن يشرع قادةُ العراق ومجلس النواب الجديد بالإسراع في عملية تشكيل حكومة جديدة ليتسنى لها الاضطلاع بالعمل المُهم والمُتمثّل في الاستمرار في حماية الديمقراطية ودعم السيادة الوطنية والتصدي للتحديات المُلِحّة التي تواجه العراق والمنطقة حالياً".

واعربت عن أملها، ان "تعكسَ الحكومة الجديدة، فور تشكيلها، إرادة الشعب العراقي وأن تعمل على معالجة تحديات الحوكمة وحقوق الإنسان والأمن والاقتصاد في العراق".

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