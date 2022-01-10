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الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بينهم أسير محرر

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين بينهم أسير محرر
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ١١:١٧ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، العشرات من أنحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة والخليل.

العالم - الاحتلال

وأفادت مراسلة "وفا" في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد الزغل من حي رأس العامود بالقدس المحتلة، ورمضان حج محمود من حي الشيخ جراح.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا (لم تعرف هويته) من حي واد حلوة في سلوان جنوب المسجد الأقصى.

واعتقلت المحامي عدي فرح جمهور من بيت عنان شمال غرب القدس، ومحمد عبد الله حماد من مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

كما أفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال فتشت عدة منازل في منطقة "قلقس" جنوب مدينة الخليل، عرف من أصحابها: نعيم إسماعيل أبو تركي، وجبريل عبد العظيم أبو تركي، وعبثت بمحتوياتها.

ومن محافظة نابلس، اعتقل جيش الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة بيتا، وهم: إبراهيم علي خبيصة، وهو شقيق الشهيد محمد خبيصة، والأسير المحرر عمر سلامة بني شمسة، وإبراهيم أبو زيتون.

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