قلق صهيوني من مشاهد احياء الذكرى الـ 2 لاستشهاد الحاج سليماني

العالم – العين الإسرائيلية

ونسلط في برنامج " العين الاسرائيلية "، الضوء على تركز التلفزة الاسرائيلية على الخشية من التورط الصهيوني في أي حرب ضد ايران فيما العين كانت على غزة وما يمكن أن يحدث بعد سقوط صواريخ من غزة في العمق الصهيوني.

وناقش البرنامج فيما يتعلق بإرث الشهيد قاسم سليماني ما زال قائما في المنطقة، هكذا عبّر الصهاينة عن قلقهم من مشاهد احياء الذكرى الثانية لاستشهاده مقرين بأن روح المقاومة عند الشهيد سليماني مازالت تتفاعل لدى الشعوب وحركات المقاومة وهو ما اشرت اليه القناة 13 العبرية.

وحول دلالات الخوف والهاجس الصهيوني من إرث الشهيد قاسم سليماني في المنطقة والذي يهدد الإسرائيلي، أكد ضيف البرنامج حسن عليان الباحث السياسي والمتابع للشأن الاسرائيلي أن الاسرائيلي من حقه أن يقلق ويخاف على اعتبار أن ما أسسه الشهيد قاسم سليماني في المنطقة يفوق تطورات والعقل الاسرائيلي في التعامل مع المقاومة ومع القيادات في المنطقة.

واعتبر عليان ان هذا القلق الاسرائيلي أتى متأخرا كثيرا، بعدما رسم الشهيد قاسم مسارا للنصر، وبالتالي فأن ارث سليماني ومنهجية سليماني والمدرسة التي أسسها الشهيد في كل دول محور المنطقة وهو معشوق لدى الشباب والمجاهدين والجميع يطمح بان يكون"سليمانيا" ولو بشكل مصغر.

وسلط البرنامج على ما أبداه اعلام العدو خشية من التورط في حرب مع ايران ومن تداعيات القادة السياسيين بضرب المنشآت النووية الايرانية محذرا من خوض مغامرة غير محسوبة كما اشارة القناة الـ14 العبرية.

وتطرق البرنامج الى ما استشعره الاحتلال باطلاق طهران صاروخا الى الفضاء يحمل أجهزة بحثية ما توقف عتند اعلام العدو الذي وصف الخطوة الايرانية بالمتحدية بحسب القناة 13 العبرية.

وناقش برنامج" العين الاسرائيلية" موضوع الرد الصاروخي للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على الاعتداءات الصهيونية المتكررة رأى فيه الاحتلال خطرا قد يتحول الى مواجهة عسكرية كبيرة اذا تكرر وهو ما ما يحذر منه العدو حتى الان بحسب القناة 14 العبرية .

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " العين الاسرائيلية "، " نستضيف :

- حسن عليان الباحث السياسي والمتابع للشأن الاسرائيلي

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