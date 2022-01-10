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المبعوث الأممي الى السودان يؤكد على وقف العنف في السودان

المبعوث الأممي الى السودان يؤكد على وقف العنف في السودان
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

أكد المبعوث الأممي الى السودان،فولكر بيرتس الاثنين، بأن الوقت حان للدخول في عملية تشاورية شاملة لحل الأزمة في السودان.

العالم - السودان

وقال في مؤتمر صحفي من الخرطوم إن الامم المتحدة ستبدأ المشاورات بالاستماع لكل الفاعلين للتوافق على مختلف الآراء في السودان. وأضاف أن الأمم المتحدة لن تقدم مشروعا للحل لأن السودانيين هم من سيقومون بذلك، وسنتشاور بشكل فردي مع كل الأطراف في المرحلة الأولى من المشاورات.

وأوضح أنه على عكس ما راج في تقارير إعلامية فإن البعثة الأممية لم ولن تقدم مشروع أو مقترح للسودانيين لحل الأزمة، مؤكدا أن دور البعثة الأممية يقتصر فقط على تسهيل عملية الحوار ومرافقة الشعب السوداني بمختلف مكوناته للخروج من هذه الأزمة، كما شدد المبعوث الأممي على ضرورة أن يلعب الشباب والنساء دورا مهما في مستقبل السودان.

ودعا بيرتس كل الأطراف المدعوة للحوار في السوان الى تقديم رؤيتها للمرحلة الانتقالية، مؤكدًا على سماع الامم المتحدة نداء السودانيين للحكم الديمقراطي و التزام بذلك.

ودعا المبعوث الأممي إلى السودان، إلى وقف استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين فورا، وفتح تحقيق في ذلك.

هذا وتشهد السودان في الاوانة الاخيرة احتجاجات جماهيرية تطالب بعودة الحكم المدني في البلاد بعد ما اعلن رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان انقلاب عسكري في السودان.

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المبعوث الأممي الى السودان يؤكد على وقف العنف في السودان