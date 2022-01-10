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واقع السياحة في سوريا

الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

شهد قطاع السياحة في سوريا منذ بداية الحرب تدهورا كبيرا وباتت الواردات من هذا القطاع الاستراتيجي شبه معدوم.

العالم صدى سوريا

فيما سعت الدولة السورية اثناء الحرب وبعد الانجازات العسكرية وتوطيد الاستقرار الى استثمار المقومات السياحية، التي تجعل من سوريا أحد المقاصد السياحية العالمية.

ما سيترك اثرا ايجابيا على الاقتصاد لما للقطاع السياحي من اهمية كبيرة في تنشيط الاقتصاد الوطني من حيث تشغيل اليد العاملة وتوفير القطع الاجنبي الذي تحتاجه البلاد.

ويبحث برنامج "صدى سوريا"، ما نشرته وزارة السياحة السورية عل صفحتها في الفيسبوك قائلة:"تنوع المواقع الطبيعية والجغرافية في سورية كان حاضرا في قمة جبل القلعة على سلسلة جبال القلمون الغربي في محافظة ريف دمشق، وهي مكسية بالثلوج من خلال المسير الذي نفذته الجمعية السورية للاستكشاف والتوثيق بمسافة 12/كم و بمشاركة 110 متطوعا من مختلف المحافظات.

وتناول البرنامج موضوع المنشآت المتضررة وكيفية النهوض بالقطاع السياحي في سوريا.

للاضاءة اكثر على هذا الملف يستضيف برنامج "صدى سوريا":

- المهندس نضال ماشفج معاون وزير السياحة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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