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سوريا: عرنوس يكشف إعداد نظام حوافز إنتاجية يكل جهة عامة

سوريا: عرنوس يكشف إعداد نظام حوافز إنتاجية يكل جهة عامة
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس استمرار الحكومة في تقديم الدعم والتسهيلات للإعلام الوطني وتعزيز دوره كصلة وصل مباشرة بين المواطن ومؤسسات الدولة ونقل هموم المواطنين وقضاياهم بكل شفافية وتسليط الضوء على مكامن الخلل المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين.

العالم - سوريا

ونوه عرنوس خلال لقائه اليوم رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين بالجهود التي يبذلها العاملون في مختلف وسائل الإعلام الوطنية وإظهار حقيقة ما تتعرض له سوريا من حرب وحصار وعقوبات جائرة انعكست مباشرة بشكل سلبي على حياة المواطن السوري ولقمة عيشه معرباً في الوقت نفسه عن التقدير للتضحيات التي قدمها الإعلاميون وكانوا جنباً إلى جنب مع بواسل الجيش السوري على كل الجبهات.

وتركزت الطروحات حول قضايا متعلقة بتحسين طبيعة العمل والتعويضات للصحفيين وتعزيز استثمارات الاتحاد ومعالجة واقع عدد من المنشآت العائدة له ومشغولة من جهات أخرى وزيادة الإعانات المالية للصندوق الاجتماعي وسبل توفير الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع الإعلامي بما يتماشى مع معطيات مشروع الإصلاح الإداري إضافة إلى وضع قانون عمل خاص بالإعلاميين وتأمين مقر للاتحاد في حلب.

وفي رده على الطروحات لفت عرنوس إلى أن الحكومة عملت على رفع التعويضات وطبيعة العمل والاختصاص لكل الفئات والشرائح العاملة بما يتوافق مع الراتب الحالي وهي بصدد الانتهاء من إعداد نظام حوافز إنتاجية في كل جهة عامة مؤكداً أهمية أن تلحظ أنظمة الحوافز والتعويضات خصوصية عمل كل قطاع من قطاعات العمال المادي والفكري.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على تمكين اتحاد الصحفيين من القيام بدوره على المستويين الداخلي والخارجي.

حضر الاجتماع وزير الإعلام بطرس الحلاق والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس محمد خضر.

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