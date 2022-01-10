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الصحة الفلسطينية: "أوميكرون" سيكون السائد بفلسطين الأيام المقبلة

الصحة الفلسطينية:
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول ملف كورونا بشمال الضفة الغربية، وسام صبيحات، إن فلسطين تشهد تصاعدا في الإصابات بفيروس كورونا منذ مطلع الأسبوع الماضي، وتوقع بازدياد الإصابات في الأيام القليلة القادمة.

العالم _ فلسطين

ولفت إلى أن هناك 103 حالات تعالج في المستشفيات والأقسام المخصصة لكورونا بالضفة، منهم 58 حالة في العناية المركزة، و30 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشار إلى أن عدد الإصابات بالمتحور الجديد "أوميكرون" وصل حتى يوم أمس إلى 191 حالة "وهناك توقعات في الأيام القادمة أن يكون "أوميكرون" هو السائد في فلسطين بسبب سرعة انتشاره الفائقة، من 3 إلى 4 أضعاف المتحورات السابقة".

وأوضح صبيحات في حديثه خلال برنامج "يصبحكم بالخير" والذي يبث عبر الرابعة وشاشة "معا" أن "الوضع الوبائي في محافظات الوطن ليس بالوردي كما يظن البعض، ولا زلنا في أوج الجائحة كباقي دول العالم، فتارة ترتفع نسبة الإدخال للمستشفيات، وتارة تنخفض"، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي ما زال تحت السيطرة، ويوجد استقرار نسبي.

وكشف في حديثه الإذاعي المتلفز أن "حركة العمال والحركة السياحية للداخل المحتل، أو الحركة والتنقل للأردن الشقيق، ساعدت كلها على انتشار الفيروس بشكل كبير نظرا لارتفاع أعداد الإصابة فيهما، حيث تشهد هذه المناطق تسجيل حوالي 1000 إصابة يوميا".

ودعا صبيحات المواطنين إلى أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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