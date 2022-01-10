بالفيديو/ حادثة مروعة..أم تقلي برضيعها في النفايات

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ووثقت كاميرا المراقبة ملابسات الحادثة، حيث وصلت الأمر بسيارة بيضاء اللون إلى مكان وجود ثلاث حاويات متراصة في مدينة هوبز بولاية نيومكسيكو.

وأظهرت الكاميرا المرأة وهي تترجل من السيارة، حيث فتحت الباب الخلفي وألقت بالطفل ببردود شديد، وغادرت المكان.

ووقعت الحادثة في 7 يناير الجاري، وظل الرضيع يئن لنحو 6 ساعات، وعندما جاءت ثلاثة أشخاص إلى المكان للبحث في الحاوية، واسترعى انتباههم بكاء رضيع مستمر.

وكان المولود على قيد الحياة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت حالته بالمستقرة.

وفي وقت لاحق، تمكنت الشرطة الأميركية من القبض على الأم، وهي أليكسيس أفيلا (18 عاما)، ووجهت لها السلطات القضائية محاولة القتل وإساءة معاملة طفل والتخلي عنها.

وذكرت الشرطة الأميركية أن الأم اعترفت بما هو منسوب إليها.

وكان صاحب المتجر، الذي صوّرت كاميرته الحادثة، قال إن الشرطة طلبت منه مراجعة تسجيلات الكاميرا، التي كانت أبرز دليل ضد الأم المهملة في وظيفتها.