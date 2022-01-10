السلطات المصرية توقف مخرج مسلسل "حلم الأسمرات"

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وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنه تم ضبط مخرج المسلسل ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة بتهمة "نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد تكدير السلم العام"، مشيرة إلى أنه أقر بارتكابه الواقعة، بسبب عدم علمه باتخاذ قسم الشرطة المختص للإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وقبل يومين، كتب صالح منشوراً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "معالي وزير الداخلية، والجهات المعنية بالأمر: تهجم مجهولون في الطريق المتفرع من الدائري إلى الشيخ زايد على كرو (طاقم) العمل في مسلسل حلم الأسمرات"، مضيفاً "تم خطف كاميرا التصوير، والتعرض إلى نجوم العمل أثناء تصوير أحد المشاهد. برجاء الاهتمام".

وكشف صالح في تصريحات صحافية لاحقاً، أنه بعد منتصف ليل يوم الجمعة الماضي، وأثناء تصوير أحد مشاهد المسلسل في منطقة الشيخ زايد، فوجئ طاقم العمل بهجوم مسلح من قبل مجهولين يحملون أسلحة آلية، سرقوا إحدى كاميرات التصوير، بالإضافة إلى طاقم عدسات ومعدات، يتجاوز السعر الإجمالي لها مليوني جنيه.

وأضاف مخرج المسلسل: "طلبنا وقتها شرطة النجدة، ثم حررنا محضراً بالواقعة (سرقة بالإكراه) في قسم شرطة مدينة السادس من أكتوبر عن طريق مدير الإنتاج في المسلسل محمد سعيد، والذي وصف فيه وجوه المهاجمين، مرجحاً أنهم من العرب (البدو) المقيمين في المنطقة".

ولم يشفع لصالح وضعه صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جهاز المخابرات العامة عباس كامل بدلاً من صورته الشخصية على حسابيه بموقع "فيسبوك" وتطبيق "واتساب"، أو حديث مسلسله عن منطقة حي "الأسمرات" في القاهرة، وجهود الدولة في نقل سكان العشوائيات إلى الحي الجديد.

ومسلسل "حلم الأسمرات" من إنتاج شركة "سينرجي" المملوكة للمخابرات العامة المصرية، ومن تأليف محمد رجاء، وبطولة أحمد عبد العزيز، ومحمد رياض، وكمال أبو رية، وصابرين، وأنوشكا، ورانيا فريد شوقي، وسميرة عبد العزيز، وصلاح عبد الله، ونهال عنبر، وعمر زهران.