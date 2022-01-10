هل يعود عقيلة صالح إلى رئاسة البرلمان الليبي؟

العالم - لیبیا

ونقلت وکالة "عربی21" عن عضو مجلس النواب الليبي قوله: إن "المستشار عقيلة سيعود لمكتب رئاسة البرلمان بداية من الجلسة المقبلة وسيترأس هو الجلسة، كما أنه سيعود نائبه الأول، فوزي النويري لمنصبه السابق".



وأوضح أن "هذا القرار جاء بعد مطالبة مجموعة من النواب، هم كتلة عقيلة داخل البرلمان، المستشار بالعودة للرئاسة كون الانتخابات تأجلت وذلك على غرار عودة رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة لمنصبه"، وفق قوله.

من جهته، قال عضو البرلمان الليبي، زياد صالح ادغيم، لـ"عربي21" إن "إدارة رئيس البرلمان المكلف، فوزي النويري للجلسات واللقاءات والقرارات الصادرة أعادت الهيبة للمؤسسة التشريعية كون الأخير احترم النظام الداخلي والعمل الجماعي والتشريعات الليبية النافذة".



وقال تعليقا على عودة عقيلة صالح: "إن النويري نجح في تحرير ختم مجلس النواب من جيوب العبث والتجاوز وازدراء القوانين والإعلان الدستوري والارتهان للسفراء والخارج، وهذا التحسن بأداء البرلمان وانعكاسه على الدولة يدعونا إلى ضرورة أن تشمل خارطة الطريق تجديد الدماء عبر وضع شرط "الدورة البرلمانية" لتغيير الرئيس أسوة بمجلس الدولة وكذلك انتخاب الشواغر في مقاعد البرلمان الخالية"، وفق تصريحه.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي، زياد دغيم، أن "عودة المرشح الرئاسي عقيلة صالح إلى سابق عمله رئيسا للبرلمان يقصيه من الترشح".



وقال دغيم في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن "عودة عقيلة للبرلمان وترؤسه الجلسة المقبلة والمتوقع عقدها يوم 10 من الشهر الجاري، يبطل الجلسة وما يصدر عنها من قرارات".



وكان رئيس البرلمان، عقيلة صالح قد ترشح لمنصب رئيس الدولة ودخل في إجازة رئاسية كما تنص قوانين الانتخابات، وكلف نائبه الأول "النويري" برئاسة المجلس إلا أنه قرر العودة بعدما تأكد من تأجيل الانتخابات لفترة غير معروفة.