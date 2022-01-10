اختتام مفاوضات جنيف بين روسيا وأميركا حول أوكرانيا

العالم ـ أوروبا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن المفاوضات مع الولايات المتحدة حول الضمانات الأمنية كانت صعبة ومهنية، وذكر أن الطرف الأمريكي تعامل بجدية مع مقترحات روسيا، مؤكدا أنه على واشنطن ألا "تقلل من أهمية" خطر مواجهة عسكرية.

من جانبها أعلنت الولايات المتحدة أنها أكدت خلال المفاوضات رفضها إغلاق أبواب الناتو أمام أي دولة تريد الانضمام إلى الحلف، وكررت تحذيراتها لموسكو في شأن اوكرانيا وأبدت استعدادها لإجراء مباحثات جديدة.

واستمر الاجتماع الروسي الأمريكي نحو 7.5 ساعة وجرى وراء الأبواب المغلقة في مقر بعثة الولايات المتحدة. ويترأس الوفد الروسي كل من نائب وزير الخارجية، سيرغي ريابكوف، ونائب وزير الدفاع، ألكسندر فومين، فيما تقود نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، وفد الولايات المتحدة.

ونشرت روسيا يوم 17 ديسمبر مشروعي اتفاقيتين، واحدة مع الولايات المتحدة، والأخرى مع حلف الناتو، تشملان بنودا حول ضمانات أمنية متبادلة في أوروبا، بما في ذلك عدم نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في مناطق الوصول إلى أرض الخصم، وتخلي الحلف عن مواصلة توسعه شرقا.