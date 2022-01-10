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إصابة وزير الخارجية المصري بفيروس كورونا

إصابة وزير الخارجية المصري بفيروس كورونا
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

أصيب وزير الخارجية المصري سامح شكري بفيروس كورونا، في حين لم يصدر بيان رسمي عن الحكومة المصرية.

العالم - مصر

وحسب ما نقلت "الجزيرة"، تم تشخيص إصابة شكري بفيروس كورونا، إلا أنه لا يعاني من أعراض شديدة، ويتماثل حاليا للشفاء، ويمكث وزير الخارجية في منزله، مع مباشرة عمله عن بعد.والحالة الصحية للوزير جيدة ولا يعاني أي مضاعفات، ونقل عن مصدر -لم يذكر اسمه- أن الوزير يتماثل للشفاء، وأن خطط سير عمله كما هي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة المصرية تسجيل 912 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا ومتحوراته، ليصل إجمالي عدد المصابين في مصر إلى 392 ألفا و857 مصابا، كما أعلنت الوزارة في بيان لها أمس الأحد وفاة 26 حالة جديدة، ليرتفع عدد المتوفين إلى 21 ألفا و964 حالة وفاة.

في السياق ذاته، قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري للصحة، إنه يجب توقع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وفي تصريحات متلفزة، أضاف تاج الدين أنه يتوقع أن يكون هناك "شكل جديد من الفيروس، متطور وأقل شدة وحدة ويتم التعامل معه بشكل جيد"، مؤكدا وجود حالات للمتحور أوميكرون في مصر، وأن الاحتياط الرئيسي للحد من العدوى هو اتباع الإجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاحات.

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