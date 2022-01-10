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بعد عامين من الإغلاق.. إعادة فتح المدارس في أوغندا

بعد عامين من الإغلاق.. إعادة فتح المدارس في أوغندا
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

عاد نحو 15 مليون تلميذ إلى المدارس في أوغندا، مع إعادة فتحها للمرة الأولى منذ عامين تقريبا، حين أقفلت بسبب جائحة كورونا.

العالم - آفریقیا

ونقلت "فرانس برس" عن وزير التربية الأوغندي جون موينغو، قوله: "أن كل التلاميذ سيعودون إلى صفوف أعلى بمرتبة واحدة من تلك التي أوقفوها في مارس 2020 عندما اجتاحت الجائحة العالم كله".

وأكد الوزير أنه "تم اتخاذ إجراءات صارمة جدا في كل مدارس البلاد لضمان عودة آمنة للأولاد".

وأضاف: "نراقب بكثب المدارس الخاصة لنتأكد أنها لن تتقاضى رسوما إضافية عن تلك المطبقة قبل الإقفال".

ونددت العديد من منظمات الدفاع عن حقوق الطفل بهذا الإغلاق الذي دام 83 أسبوعا، وهو الأطول في العالم.

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) على حسابها في "تويتر": "يجب ألا يتكرر ذلك أبدا، يجب أن تبقى المدارس مفتوحة أمام كل الأولاد في كل أنحاء العالم".

وأسفت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) غير الحكومية للتأخير الحاصل في المناهج الدراسية وحذرت من أن الكثير من الأطفال قد لا يعودون إلى المدرسة من دون تدخل من السلطات، دعما للمدرسين.

وسجلت أوغندا 153762 إصابة بكورونا و3339 وفاة، بحسب الأرقام الرسمية لغاية 7 يناير الحالي.

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