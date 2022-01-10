الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس اللبناني يدعو لانعقاد جلسة للحكومة

الرئيس اللبناني يدعو لانعقاد جلسة للحكومة
الإثنين ١٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفادياً لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022".

العالم _ لبنان

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "ردا على معلومات تحمل رئاسة الجمهورية مسألة تجميد المراسيم المتعلقة برواتب المتعاقدين والأجراء والمياومين وغيرهم.. مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: لم يمدد العمل بالملاكات المؤقتة للمتعاقدين والأجراء قبل نهاية العام الماضي بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء للأسباب المعروفة".

وذكرت أن "الرئيس عون طالب بانعقاد مجلس الوزراء للبت في هذا الموضوع وغيره من المواضيع الأخرى العالقة والملحة لكن سعيه لم يستجاب"، مبينة أنه "من المتعذر إصدار موافقات استثنائية في ظل حكومة غير مستقيلة ولا هي في مرحلة تصريف الأعمال، والحل المناسب هو في انعقاد مجلس الوزراء".

وشددت على أن "أي تأخير يحصل لبت هذه المسائل تتحمل مسؤوليته الجهات التي تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء"، مؤكدة أن " المصلحة الوطنية العليا تكمن في انعقاد مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن تفاديا لمزيد من الأضرار ومناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 وعرض خطة التعافي المالي فور إنجازها".

روابط ذات صلة

وزير الدفاع اللبناني: المسؤولون العراقيون أبدوا استعدادهم لمساعدة لبنان

ميقاتي من مصر: الانتخابات المقبلة فرصة لشباب لبنان

مصر تعد لبنان بتسهيل ايصال الغاز المصري الى البلاد

عون يحضّر للحوار.. وانقسام حول طاولة الحوار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن وأديس أبابا يتفقان على تعزيز العلاقات

الامم المتحدة تحث قادة الصومال بالالتزام بما تم الاتفاق عليه

صحيفة سعودية تعين حاخاما ككاتب مقال دائم

بالفيديو..المغرب يفوز على غانا في افتتاح مشواره بكأس أفريقيا

حركة الأمة اللبنانية: هناك مشروع لاستهداف لبنان وإفلاسه ودفعه نحو الانفجار

الحوثي يكشف دوافع بث فيلم امريكي عن الحديدة