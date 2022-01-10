الامم المتحدة تحث قادة الصومال بالالتزام بما تم الاتفاق عليه

العالم- أفريقيا

وقالت بعثة الأمم المتحدة في الصومال في بيان نشرته على صفحتها في "تويتر" إنها "مسرورة" بالتوافق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماعات المجلس الاستشاري الوطني، لكنها أضافت: "الأولوية الآن هي تنفيذ هذه القرارات لتحقيق نتيجة موثوقة ومقبولة على نطاق واسع بحلول الموعد النهائي الجديد".

وتابعت البعثة قائلة إن "الأمم المتحدة تشجع القادة السياسيين الصوماليين على الاستمرار بروح من التعاون، وتجنب الاستفزازات التي تخاطر بتوترات جديدة أو صراع، والتركيز على تقديم عملية انتخابية ذات مصداقية بسرعة لصالح جميع الصوماليين".

وبموجب اتفاق أعلن في وقت متأخر من يوم الأحد بعد محادثات بين رئيس الوزراء محمد حسين روبلي وزعماء الدولة، من المقرر الآن الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التي كان من المفترض أن تنتهي العام الماضي بحلول 25 فبراير.

وأدى المأزق الانتخابي في الصومال إلى اندلاع صراع على السلطة بين روبلي ورئيس الدولة محمد عبد الله محمد، هدد الاستقرار في الدولة الهشة الواقعة في القرن الإفريقي.

وانتهت ولاية فرماجو التي كانت مدتها أربع سنوات في فبراير من العام الماضي، لكن البرلمان مددها بشكل مثير للجدل إلى أبريل المقبل، مما أدى إلى اندلاع معارك دامية بالأسلحة النارية في شوارع العاصمة مقديشو.