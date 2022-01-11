الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
٠٥:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

طلاب بيرزيت قرروا مواجهة الاحتلال

طلاب بيرزيت قرروا مواجهة الاحتلال
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الأطر الطلابيّة في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء يعقبها مواجهات مع الاحتلال.

العالم - فلسطين

وقالت الأطر خلال مؤتمرٍ صحفي، مساء الاثنين من أمام الجامعة: "خطوةً أولى سيكون لنا وقفة احتجاجيّة غدًا الثلاثاء تمهيدًا لسلسلة من الخطوات التصعيديّة، ونؤكّد للجميع أنّ الحركة الطلابيّة موحّدة".

ودعت إلى التوجه لمواجهة الاحتلال على نقاط التماس عقب الوقفة؛ "لنرد على رسالة ضابط المخابرات "الإسرائيلي" بأنّ الحركة الطلابيّة ستظل شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه".

وأكدت أنّ "إدارة جامعة بيرزيت تتحمّل مسؤولية كبرى عما حدث اليوم مع الطلبة".

وطالبت الأطر "مجلس أمناء الجامعة ورئيسه حنا ناصر، بإقالة عميد شؤون الطلبة والمتحدث باسم إدارة الجامعة، والتعيين بدلاً منهما بما يليق بالجامعة"، مُشدّدةً على أنّها "لن تعود للجلوس والحوار مع عميد شؤون الطلبة والمتحدث باسم الجامعة حتى تغييرهما".

واعتقلت قوات صهيونية خاصة امس، 5 من كوادر وقيادات الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت؛ عقب إطلاق النار عليهم، قرب المدخل الشمالي للحرم الجامعي، وهم: إسماعيل البرغوثي، ومحمد الخطيب، ووليد حرازنة، وعبد الحافظ الشرباتي، وقسام نخلة.

روابط ذات صلة

"حماس" تحذر الاحتلال من مغبّة استمرار عدوانه في "الأقصى"

حماس تدين اعتداء السلطة الفسطينية على نجل الأسير زكريا الزبيدي

صحيفة فلسطينية: المقاومة ارسلت رسائل جديدة للإحتلال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. تسجيل هزتين أرضيتين في محافظة السليمانية

الاتحاد الوطني: برهم صالح مرشح الكرد لمنصب رئاسة العراق

فيديوغرافيك.. تصعيد إماراتي في شبوة وتهديدات سعودية باستهداف الموانئ اليمنية

السعودية تتوسل انتصارا بالتزوير في اليمن

وفاة رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي

الجزائر تدعو "إيكواس" والسلطات المالية إلى الحوار والمصالحة