طلاب بيرزيت قرروا مواجهة الاحتلال

العالم - فلسطين

وقالت الأطر خلال مؤتمرٍ صحفي، مساء الاثنين من أمام الجامعة: "خطوةً أولى سيكون لنا وقفة احتجاجيّة غدًا الثلاثاء تمهيدًا لسلسلة من الخطوات التصعيديّة، ونؤكّد للجميع أنّ الحركة الطلابيّة موحّدة".

ودعت إلى التوجه لمواجهة الاحتلال على نقاط التماس عقب الوقفة؛ "لنرد على رسالة ضابط المخابرات "الإسرائيلي" بأنّ الحركة الطلابيّة ستظل شوكة في حلق الاحتلال وأعوانه".

وأكدت أنّ "إدارة جامعة بيرزيت تتحمّل مسؤولية كبرى عما حدث اليوم مع الطلبة".

وطالبت الأطر "مجلس أمناء الجامعة ورئيسه حنا ناصر، بإقالة عميد شؤون الطلبة والمتحدث باسم إدارة الجامعة، والتعيين بدلاً منهما بما يليق بالجامعة"، مُشدّدةً على أنّها "لن تعود للجلوس والحوار مع عميد شؤون الطلبة والمتحدث باسم الجامعة حتى تغييرهما".

واعتقلت قوات صهيونية خاصة امس، 5 من كوادر وقيادات الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت؛ عقب إطلاق النار عليهم، قرب المدخل الشمالي للحرم الجامعي، وهم: إسماعيل البرغوثي، ومحمد الخطيب، ووليد حرازنة، وعبد الحافظ الشرباتي، وقسام نخلة.