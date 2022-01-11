الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

هذه العدالة الاسرائيلية!

تخفيض حكم مستوطن القى قنبلة على منزل فلسطيني

تخفيض حكم مستوطن القى قنبلة على منزل فلسطيني
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

الكيان الاسرائيلي الذي يتبجح بارساء العدالة، يمكن لمس عدالته من خلال الاحكام التي يصدرها على المجرمين المستوطنين.

العالم - الاحتلال

ففي الوقت الذي اصدرت فيه سلطات الاحتلال مؤخرا قرارا بالسماح لجنودها باطلاق النار ضد الفلسطينيين الذين يرشقون دوريات الاحتلال بالحجارة، خفضت حكما صدر على مستوطن القى قنبلة على بيت فلسطيني من 20 شهرا الى عام.

وبينما لم يكن الحكم على مستوطن إسرائيلي ينتمي الى “شبيبة التلال” اليمينية المتطرفة، عادلا، إلا أن المحكمة الاسرائيلية العليا وافقت على خفض حكم الاعتقال بحقه من 20 شهرًا إلى عام واحد فقط.

وأدين المستوطن البالغ من العمر 18 عامًا، في بداية شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي، بارتكاب جريمة، من خلال إلقاء قنبلة صوتية تجاه منزل مواطن فلسطيني في قرية سرطة شمال غرب سلفيت، منذ نحو عام، ما أدى لإصابة مسن فلسطيني جراء تطاير شظايا زجاج منزله، وتضرر عدة منازل.

روابط ذات صلة

مستوطنون يرشقون سيارات الفلسطينيين بالحجارة في الضفة الغربية

مستوطنون صهاينة يهاجمون مركبات الفلسطينيين ويغلقون طريق جنين- نابلس

مستوطنون يقتلعون ويحطمون 350 شجرة زيتون بالخليل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مماطلة السلطات السعودية في تغييب معتقلي الرأي

رسميا.. "السيادة السوداني" يقبل استقالة حمدوك

استمرار التنكيل بالناشط أحمد منصور في سجون الامارات

السودان..تظاهرات طلابية تنديدا بقتل "المعصوم"

ميانمار.. الحكم على أونغ سان سو تشي بالسجن أربع سنوات إضافية

استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للتحالف الأميركي في السماوة جنوبي العراق