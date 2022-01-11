تخفيض حكم مستوطن القى قنبلة على منزل فلسطيني

العالم - الاحتلال

ففي الوقت الذي اصدرت فيه سلطات الاحتلال مؤخرا قرارا بالسماح لجنودها باطلاق النار ضد الفلسطينيين الذين يرشقون دوريات الاحتلال بالحجارة، خفضت حكما صدر على مستوطن القى قنبلة على بيت فلسطيني من 20 شهرا الى عام.

وبينما لم يكن الحكم على مستوطن إسرائيلي ينتمي الى “شبيبة التلال” اليمينية المتطرفة، عادلا، إلا أن المحكمة الاسرائيلية العليا وافقت على خفض حكم الاعتقال بحقه من 20 شهرًا إلى عام واحد فقط.

وأدين المستوطن البالغ من العمر 18 عامًا، في بداية شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي، بارتكاب جريمة، من خلال إلقاء قنبلة صوتية تجاه منزل مواطن فلسطيني في قرية سرطة شمال غرب سلفيت، منذ نحو عام، ما أدى لإصابة مسن فلسطيني جراء تطاير شظايا زجاج منزله، وتضرر عدة منازل.