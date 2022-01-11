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رسميا.. "السيادة السوداني" يقبل استقالة حمدوك

رسميا..
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مجلس السيادة السوداني،يوم أمس، الموافقة رسميا على استقالة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، كما رحب بالمبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة لحل أزمة البلاد.

العالم - السودان

ودعا مجلس السيادة، خلال اجتماع عقده برئاسة رئيسه عبدالفتاح البرهان، إلى إشراك الاتحاد الأفريقي لإسناد المبادرة والمساهمة في إنجاح جهود الحوار السوداني، مع الحرص على سودانيته".

وفي السياق، أوضحت المتحدث الرسمي لمجلس السيادة السوداني، الدكتورة سلمي عبد الجبار، فى تصريح صحفى، أن المجلس دعا خلال اجتماعه الإثنين، للإسراع في تشكيل حكومة تسيير أعمال لسد الفراغ الحكومي بالبلاد.

كما أعلنت قبول مجلس السيادة السوداني، استقالة الدكتور عبدالله حمدوك من منصب رئيس الوزراء السوداني، وقدم إليه الشكر على الجهود التى بذلها من أجل التوافق الوطني، خلال فترة رئاسته.

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