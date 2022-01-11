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الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تختبر صواريخ جديدة

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تختبر صواريخ جديدة
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكدت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في الذكرى الثالثة عشر للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، استمرارها في خيار المقاومة ضد الاحتلال والدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني.

العالم - فلسطين

وشددت الكتائب في هذه الذكرى، على أنها ستبقى درعاً حصيناً للشعب الفلسطيني والدفاع عن أرضه ومقدساته وحقوقه، وعن أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال. لافتةً إلى أنها قامت صباح اليوم بإطلاق عدة صواريخ تجريبية تجاه البحر تحمل اسم «قاسم 10» ، في إطار تحسين قدراتها العسكرية.

وقالت الكتائب: إن «هذه التجربة تأتي في إطار تطوير القدرات، وتعويض ما تم استهلاكه خلال معركة «سيف القدس»»، مؤكدةً على جهوزيتها لصد أية حماقة قد يرتكبها الاحتلال.

وحذرت الكتائب الاحتلال من التمادي في عدوانه على الشعب الفلسطيني، وأن صبرها لن يطول على جرائمه المتصاعدة، لا سيما الإعدامات الميدانية بدمٍ بارد وحملات الاعتقال للشبان واستباحة المدن والقرى، والاعتداء على المواطنين العزل في الضفة الفلسطينية، و الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى في القدس العاصمة، وتشديد الحصار على قطاع غزة والمماطلة في إعادة إعماره، واستمرار الاعتداءات اليومية، ولا سيما التجاوزات والتوغلات المتواصلة وإطلاق النار على الصيادين والمزارعين، في محاولة منه للاقتصاص من شعبنا ومقاومته الباسلة التي أذلت جيشه من خلال الرد الموجع على أعماله العدوانية.

وتوجهت الكتائب بتحية الإكبار والإجلال إلى شهداء شعبنا الفلسطيني وجرحاه البواسل وأسراه القابعين خلف القضبان، مؤكدة أن الوفاء لهم بالسير على خطاهم حتى دحر الاحتلال وكنس قطعان مستوطنيه عن أرضنا وقدسنا.

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