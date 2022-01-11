فضائح المالكي.. نحن السعوديين إذا غضبنا فبركنا

العالم - نبض السوشيال

القصة بدأت بمزاعم اطلقها الناطق الرسمي باسم تحالف العدوان السعودي العميد تركي المالكي السبت الماضي بفبركة مشاهد من مقطع لفيلم هوليودي، مدعيا إستخدام ميناء الحديدة في اليمن مرتكزا لإنطلاق أعمال عسكرية، وان ميناء الحديدة اصبح بوابة استقبال للصواريخ البالستية من طهران، وان المشهد الذي عرضه هو "لمخازن الصواريخ الايرانية في ميناء الحديدة".

ناطق تحالف العدوان لم يكتف بتصريحاته المفبركة بل هدد ايضا بإستهداف الميناء الوحيد وجعله هدفا عسكريا مشروعا، لكن بعد التدقيق في المشاهد تبين انها مأخوذة من فيلم وثائقي للاميركي كريستيان فرج وانتج عام2009 تحت عنوان "Severe Clear" حيث يتحدث (في الدقيقة 70:00 ) عن الغزو الامريكي للعراق عام 2003.

كان من المنتظر ان يكون تحالف العدوان السعودي على اليمن اكثر حذرا في تغطيته الاعلامية على فشله العسكري في اليمن بعد فضيحة فبركته فيلم عن وجود قيادي من حزب الله في اليمن، إلا ان السعودية عادت لتفجر فضيحة اكبر وأشنع تمثلت في سرقة مشاهد من فيلم وثائقي أميركي عن الحرب على العراق، وادعت أنها تعود لمستودع صواريخ باليستية ايرانية في ميناء الحديدة اليمني.

بات واضحا، ان تحالف العدوان السعودي، ما كان ليقبل ان يظهر بهذا المظهر الفاضح والمزري، كما ظهر عليه المتحدث بإسمه تركي المالكي، وهو يشير الى صواريخ باليستية عراقية ضخمة، على انها صواريخ ايرانية في مستوع في ميناء الحديدة اليمني، لو كان قرار الحرب على اليمن بيد السعودية حصرا، فليس هناك من بلد في العالم يرضى لنفسه ان يظهر بهذا المظهر البائس امام العالم، وهو يلفق بهذه السذاجة والسطحية، افلاما يعرفها القاصي والداني، وذلك ما يؤكد ان قرار مواصلة او وقف الحرب على اليمن ليس بيد السعودية.

الاعلام الكاذب وصف اقلّ ما يمكن من ان يطلق على الاعلام السعودي لتبرير عدوانه على اليمن. لم يقتصر فبركات هذا الاعلام على نسج اتصالات وهمية لم يحققها العدوان منذ 7 سنوات، بل تعدت ذلك لتبدأ في فبركة افلام لم تكن فضائح الصواريخ الباليسيتة في ميناء الحديدة وفي سفينة الشحن العسكرية الاماراتية ولا حتى فيديو القيادي في حزب الله الذي اثار السخرية آخرها.

ويرى مراقبون، ان الافلاس والفشل الكبير جداً في المجال العسكري والاستخباراتي والامني الذي مُني به اعلام التحالف السعودي بأنه غير مسبوق، مؤكدين ان كل الاهداف التي يزعم تحالف العدوان السعودي انه يستهدفها بانها كانت اهدافا عسكرية وصواريخ باليستية، انما هم مدنيون او منشآت بنية تحتية كالمطارات والطرق والجسور والمباني، ثم يأتي تحالف العدوان بمقاطع فيديو تنكشف سريعاً انها من فيلم انتج عام 2003 في العراق، ووصفوها بالفضيحة الكبيرة جداً.

واوضحوا، ان هذا الامر يدل على الهشاشة والخرف الذي وصل اليه تحالف العدوان السعودي، فيما كان البعض يظن انه اكثر تماسكاً بينما هو يواجه واقعاً صعباً جداً، رغم ما يملكه من جيوش وامكانات كبيرة جداً، ومع ذلك وصل الى مرحلة من الفشل والاخفاق والافلاس امام اليمنيين دفعه الى فبركة فيلم ادت به الى الفضيحة المدوية كان يظن تحالف العدوان انه لن تكتشف كذبته كما هو الحال مع الكثير من الاكاذيب المفبركة الاخرى.نتابع الان في حلقة اليوم من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي وردت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من قبل الناشطين اليمنيين والعرب ونستهل الحلقة بتغريدة حساب وزير الإعلام اليمني الأستاذ (ضيف الله الشامي) قائلا: من المتوقع وغير المستبعد أن تخرج #الأمم_المتحدة ببيان يعزز #فضيحة_المالكي وتعتبر ما قدمه من مشاهد مجتزأة من الفيلم الأمريكي على أنها حقائق دامغة لاستهداف الموانئ والمطارات والمنشآت المدنية واستمرار الحصار على الشعب اليمني. هذا النفاق الأممي لم يسبق له مثيل في التاريخ.

غرد حساب الناشط العربي (خليفة المازم) الذي عرف نفسه في ملفه الشخصي قائلا عن نفسه بـ(عربي حر آمنت بربي وكفرت بما تعبد الأعراب أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطانٍ جائر)، حيث قال المازم في تفريدته (#المالكي يسلم عليكم ويقول إن المخرج الأمريكي هو من سرق المشهد التمثيلي من التحالف وليس العكس #فضيحة_المالكي)

قال حساب المغرد اليمني (يحيى أبو زكريا اليماني):

#فضيحة_المالكي ليست الأولى فهو يبني جميع المؤتمرات الصحفية على اكاذيب واضحة وضوح الشمس حتى أصبح مسخرة لمن يتابعة من العقلاء أما الحمير من المرتزقة فلا تثريب عليهم فهم يروجون لتلك الاكاذيب لاثبات تبعيتهم لدول العدوان التي تنفق عليهم #فضيحة_الناطق_العسكري_لتحالف_العدوان

أعاد حساب المغردة اليمنية (ميساء - maysa) نشر تغريدة سابقة لعضو الوفد الوطني اليمني عبد الملك العجري قال فيها: بعد فضيحة العدوان لم يعد أمام #الأمم_المتحدة والمجتمع الدولي فرصة للهروب من الحقيقة إما أن يطلبوا رفع الحصار أو يعلنوا أنهم جزء منه وبعدها لكل حادث حديث #فضيحة_المالكي

غرد حساب الناشط اليمني (محمد بن روضان خولان) مستهزئا من خطاب الناطق باسم تحالف العدوان العميد تركي المالكي ومعلقا بتغريدة مختصرة قال فيها:

فضيحة_المالكي نحن كسعوديون اذا غضبنا فبركنا