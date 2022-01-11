المتحدث باسم الحكومة يدعو سيئول إلى الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة

العالم - ايران

واضاف جهرمي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء ردا على سؤال عما إذا كانت كوريا الجنوبية ستفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة: إن هذا الامر لا علاقة له بمفاوضات فيينا وعلى كوريا الجنوبية أن تتصرف وفقًا للمعايير القانونية وان تفرج عن جميع الاصول الايرانية المجمدة لديها في أقرب وقت ممكن.

وتابع: ان زيارة مساعد وزير الخارجية الكوري الى ايران كانت مبادرة من جانب سيئول، مؤكدا ان مساعد الخارجية الايراني سيبذل جل مساعية لمطالبة حقوق الشعب الايراني ولتذكير الحكومة الكورية الجنوبية بمسؤوليتها القانونية والسياسية في الافراج عن الاصول الايرانية المجمدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة في إشارة إلى محادثات إيران النووية في فيينا، إن طهران لا تتدخل في المحادثات مع ممثلي الدول الأخرى ولن تعلق عليها.

وأضاف جهرمي : فيما يتعلق بوجود ممثلين عن دول أخرى في فيينا فهذه الرحلات هي قرار مستقل للدول وتتعلق بعلاقاتها الثنائية، وإجراء مثل هذه المشاورات خاص بها ولن يؤثر على أجواء المفاوضات.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن الوفد الإيراني لا يتدخل في مثل هذه اللقاءات وليس لديه تعليق على هذا الموضوع.

وجاء رد الفعل هذا بعد حضور ممثلين عن السعودية وكوريا الجنوبية في فيينا.