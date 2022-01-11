مقتل 'أحمد تشاليك' مدافع المنتخب التركي في حادث سير!

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وذلك إثر حادث سير، بحسب ما كشف عنه الفريق الذي يلعب معه وهو كونيا سبور، لتودع الجماهير التركية واحدا من اللاعبين المُميزين الذي سبق له أن مثل المنتخب الأول أيضاً.

وقال فريق كونيا سبور التركي عبر حساباته في موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، في بيان رسمي: "نشعر ببالغ الحزن لخسارة لاعبنا أحمد تشاليك الذي نال حب الجمهور والمدينة منذ أول يوم وصل فيه".

ووفقاً للتفاصيل، وقع الحادث صباح اليوم في أحد شوارع جنوب أنقرة، حين انحرفت سيارته التي كان يقودها بمفرده عن مسارها على الطريق، لتنقلب بعد ذلك لأسباب لم يتم الكشف عنها حتى هذه اللحظة، بانتظار ما سيكشف عنه التقرير الرسمي للشرطة التركية.

وبدأ اللاعب التركي أحمد تشاليك مسيرته الكروية مع فريق غينشلربيلجي التركي، ولعب 109 مباريات وسجل 4 أهداف، ثم انتقل بعد ذلك إلى فريق غلطة سراي في عام 2017 واستمر معه حتى عام 2020، وخاض بقميصه 36 مباراة وسجل هدفاً.

وبعد ذلك، انتقل اللاعب الراحل إلى فريق كونيا سبور في عام 2020 وخاض معه حتى يوم وفاته 47 مباراة مع تسجيله هدفاً فقط، ليكون مجموع المباريات التي لعبها في تركيا 192 مباراة مع تسجيل 6 أهداف. هذا، ومثل تشاليك منتخب تركيا بين سنوات 2015 و2017 في 8 مباريات وسجل هدفاً.