الرئيس الأوكراني يدعو إلى 'قمة رباعية' لإنهاء الصراع في البلاد

العالم ـ أوروبا

كلام زيلينسكي جاء خلال استقباله مستشارين من ​فرنسا​ و​ألمانيا​ وصلوا إلى العاصمة ​كييف​ لإجراء محادثات بشأن الوضع في المنطقة، وجرى تبادل واسع للآراء حول سبل تكثيف العمل المشترك ضمن صيغة نورماندي، حيث أعلن الرئيس زيلينسكي ترحيبه بالجهود التي يواصل شركاء ​أوكرانيا​ في صيغة نورماندي بذلها من أجل التنفيذ العملي للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة ​باريس​ نورماندي في كانون الأول 2019.

كما تبادل الجانبان الآراء بشأن الوضع الحالي وواصلوا مناقشة المزيد من الخطوات بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الروسي الأوكراني، وكذلك تهدئة الوضع على الحدود الأوكرانية، واتفقا على مواصلة ​الاتصالات​ ضمن صيغة نورماندي على مستوى المستشارين من أجل الاتفاق على طرق تنظيم القمة المقبلة لزعماء البلدان المشاركة في صيغة نورماندي.

في الأشهر الماضية، تصاعدت حدة التوتر، فجأة مع اتهام الغرب لروسيا بالتحضير لهجوم ضد اوكرانيا وهو ما نفته موسكو. من جهتها، ترغب روسيا بضمانات غربية حول وقف توسيع حلف شمال الأطلسي الى حدودها خصوصا الى اوكرانيا.