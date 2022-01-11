الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الأوكراني يدعو إلى 'قمة رباعية' لإنهاء الصراع في البلاد

الرئيس الأوكراني يدعو إلى 'قمة رباعية' لإنهاء الصراع في البلاد
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الأوكراني، ​فولوديمير زيلينسكي​، الثلاثاء الى قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلين "لإنهاء الصراع" في بلاده، مشددا على أن "الوقت قد حان لإجراء مفاوضات موضوعية لإنهاء الصراع، ونحن مستعدون لاتخاذ القرارات اللازمة خلال القمة الجديدة لزعماء الدول الأربع".

العالم ـ أوروبا

كلام زيلينسكي جاء خلال استقباله مستشارين من ​فرنسا​ و​ألمانيا​ وصلوا إلى العاصمة ​كييف​ لإجراء محادثات بشأن الوضع في المنطقة، وجرى تبادل واسع للآراء حول سبل تكثيف العمل المشترك ضمن صيغة نورماندي، حيث أعلن الرئيس زيلينسكي ترحيبه بالجهود التي يواصل شركاء ​أوكرانيا​ في صيغة نورماندي بذلها من أجل التنفيذ العملي للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال قمة ​باريس​ نورماندي في كانون الأول 2019.

كما تبادل الجانبان الآراء بشأن الوضع الحالي وواصلوا مناقشة المزيد من الخطوات بهدف التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع الروسي الأوكراني، وكذلك تهدئة الوضع على الحدود الأوكرانية، واتفقا على مواصلة ​الاتصالات​ ضمن صيغة نورماندي على مستوى المستشارين من أجل الاتفاق على طرق تنظيم القمة المقبلة لزعماء البلدان المشاركة في صيغة نورماندي.

في الأشهر الماضية، تصاعدت حدة التوتر، فجأة مع اتهام الغرب لروسيا بالتحضير لهجوم ضد اوكرانيا وهو ما نفته موسكو. من جهتها، ترغب روسيا بضمانات غربية حول وقف توسيع حلف شمال الأطلسي الى حدودها خصوصا الى اوكرانيا.

روابط ذات صلة

بايدن وزيلينسكي يناقشان المحادثات الأمنية المقبلة مع روسيا

البيت الأبيض: بايدن سيتحدث مع رئيس أوكرانيا الأحد

'قاديروف': إذا استمر 'زيلينسكي' بمناهضة روسيا فسيتوجب ذلك ضم أوكرانيا

زاخاراوفا: زيلينسكي بات يشكل تهديدا لبلاده

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. جولة جديدة لوزير الخارجية الإيراني في سلطنة عمان وقطر..وهذا هدفها

هل تصيب أزمة التحالفات الاحزاب والمعارضة والقوى التغييرية في لبنان؟

بالفيديو.. الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال من عواقب استشهاد أبو حميد

إصابة 12 فلسطينيا في مواجهات مع جنود الاحتلال شمال البيرة

الكتلة الإسلامية: أحداث بيرزيت جريمة صهيونية بتواطؤ من السلطة

الجزائر.."ضابط سابق" يفضح "أسرار عسكرية"من داخل السجن !