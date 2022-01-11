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بالفيديو.. فندق 5 نجوم لـ'الإبل' في السعودية!

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأول فندق للإبل في المملكة العربية السعودية، يشرح تفاصيل ومميزات وخدمات هذا الفندق الذي يسبق السعودية إليه أحد.

العالم - السعودية

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره نادي الإبل السعودي، معلقا عليه بالقول: "تطمن".. الفندق الأول من نوعه في العالم، بـ 120 غرفة فندقية للإبل".

وكشف التقرير المصور أن "الفندق وعبر غرفه الـ120، يقدم كافة الخدمات الفندقية، ويخدم في هذا الفندق أكثر من 50 شخصا، ما بين خدمة الغرف والعناية والاهتمام والحماية أيضا".

وأضاف التقرير أن "الفندق "تطمن" هو الأول من نوعه على مستوى العالم يقدم وجبات، ويقدم خدمات العناية بالإبل والاهتمام بها، حتى بالشكل والمظهر العام لها، وحتى الحليب يقدم ساخنا".

وفي إطار الحديث عن عملية الدفع، أشار التقرير إلى أنها تتم "بالليلة، وتكلف 400 ريال سعودي ( نحو 106 دولارات)، الفندق يعتبر 5 نجوم في هذا المجال، حتى تنظيف الغرف وتدفئة الغرف، والخروج (check out) الساعة 12 ظهرا، ما لم تجدد الإقامة".

وأثار الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر ناشطون سعوديون من الخطوة وطالب بعضهم ساخرا التوظيف في الفندق لم يعاني البطالة من الشباي السعودي من اصحاب الشهادات ليخدم الابل في الفندق.

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