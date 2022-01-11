كيان الاحتلال.. انكشاف الجبهة الداخلية

الصحيفةُ العبرية اشارت الى اَنّ جيشَ الاحتلال ليس لديه خطةٌ منظمة لحمايةِ المستوطناتِ المتاخمة للحدودِ الشمالية خلالَ أيةِ مواجهةٍ مقبلة.

ولفتت الى اَنّ هناك فقداناً للتحكمِ والسيطرةِ في مناطقِ النقبِ والجليل وفي مناطقِ التماس بين العربِ واليهود.

واكد ضيف برنامج "البوصلة" الباحث في الشؤون الاسرائيلية بسام أبو عكر: ان منظومة الكيان المحتل الأمنية فشلت في العداون الذي شنه الكيان على لبنان عام 2006 حيث تلقى ضربات قوية كشفت هشاشة قواته.

وقال أبو عكر: لا يوجد خيار للكيان المحتل للهروب من ضربات المقاومة في حال حدوث أي واجهة معها، معتبراً ان الكيان الاسرائيلي أمام منعطف حاد وخطير وعنصريته تفضح الاحتلال وممارساته.

واوضح أبو عكر، ان الشعب الفلسطيني يقوم بمواجهة التهويد على أراضيه، مشدداً على ان الخطر الاستراتيجي الذي يواجهه هذا الكيان هو القوة العسكرية التي تمتلكها إيران.

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