الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

تدريبات عسكرية روسية بمشاركة 3 آلاف جندي في وسط وجنوب غرب البلاد

تدريبات عسكرية روسية بمشاركة 3 آلاف جندي في وسط وجنوب غرب البلاد
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدائرة العسكرية الغربية في روسيا اليوم الثلاثاء أنها أرسلت نحو 3 آلاف جندي إلى أربع مناطق في وسط البلاد وجنوب غربها للمشاركة في تدريبات عسكرية.

العالم ـ أوروبا

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للدائرة أن حوالي 300 قطعة من المعدات العسكرية تشارك في التدريبات التي تشكل مقاطعات فورونيج وبيلغورود وبريانسك وسمولينسك، بينها دبابات "تي-72 ب3" وناقلات الأفراد المدرعة وأنواع مختلفة من الأسلحة.

وذكر البيان أن الهدف من التدريبات الجارية هو تحسين التنسيق القتالي بين تشكيلات مختلفة، ورفع المستوى المهني لأفرادها، والتدرب على استخدام أساليب وتكتيكات جديدة لأداء المهام القتالية في ظروف المعركة الحديثة.

وأشار المكتب الإعلامي للدائرة إلى أن التركيز في التدريبات التكتيكية سيتم على الرماية من الأسلحة النارية الخفيفة وأسلحة المدرعات وتنظيم المسيرات في ظروف هجمات فرق الاستطلاع والتخريب التابعة للعدو الوهمي.

روابط ذات صلة

موسكو تعلن انتهاء المناورات بالقرب من اوكرانيا

أوكرانيا تؤكد رغبتها في وقف إطلاق النار شرقي البلاد

روسيا تجري تدريبات على حماية المجال الجوي بالقرم باستخدام "إس-400"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مباحثات عراقية - مصرية بشان ملف المياه

بالفيديو.. إدعاءات إماراتية سعودية بتحقيق إنجازات بشمال مأرب

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. المواجهة الامريكية الروسية في اوكرانيا وكازاخستان

تدريبات عسكرية روسية بمشاركة 3 آلاف جندي في وسط وجنوب غرب البلاد

السيادة السوداني يكشف عن تشكيل لجنة للتواصل مع كل الأطراف

عقاب جماعي لطلاب مدرسة في ليبيا.. مدير مدرسة على ذمة التحقيق!