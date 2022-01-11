تدريبات عسكرية روسية بمشاركة 3 آلاف جندي في وسط وجنوب غرب البلاد

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وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي للدائرة أن حوالي 300 قطعة من المعدات العسكرية تشارك في التدريبات التي تشكل مقاطعات فورونيج وبيلغورود وبريانسك وسمولينسك، بينها دبابات "تي-72 ب3" وناقلات الأفراد المدرعة وأنواع مختلفة من الأسلحة.

وذكر البيان أن الهدف من التدريبات الجارية هو تحسين التنسيق القتالي بين تشكيلات مختلفة، ورفع المستوى المهني لأفرادها، والتدرب على استخدام أساليب وتكتيكات جديدة لأداء المهام القتالية في ظروف المعركة الحديثة.

وأشار المكتب الإعلامي للدائرة إلى أن التركيز في التدريبات التكتيكية سيتم على الرماية من الأسلحة النارية الخفيفة وأسلحة المدرعات وتنظيم المسيرات في ظروف هجمات فرق الاستطلاع والتخريب التابعة للعدو الوهمي.