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تفكيك شبكة تضم كبار تجار المخدرات في العراق!

تفكيك شبكة تضم كبار تجار المخدرات في العراق!
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن اللواء يحيى رسول، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة تضم كبار تجار المخدرات في العاصمة بغداد.

العالم - منوعات

وقال في بيان صحفي: "بحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والمهام الموكلة لجهاز المخابرات الوطني، وبعد توفر المعلومات الاستخبارية الدقيقة ووضع خطة محكمة، نفذ الجهاز، وبالتعاون مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى، عملية نوعية استطاع من خلالها تفكيك شبكة إجرامية تضم كبار تجار ومروجي المخدرات في بغداد، وبحوزتهم كميات كبيرة من مادة الكرستال".

وأضاف: "في الوقت الذي تؤكد هذه العملية اقتدار الأجهزة الأمنية والاستخبارية العراقية في تعقب العصابات الإجرامية والتخريبية، نعاهد أبناء شعبنا الكريم على بقاء الجهاز صمام أمان للأمن الوطني العراقي".

ودعا اللواء رسول "المواطنين إلى إدامة التعاون مع الأجهزة الأمنية لمواجهة مثل هذه الجرائم التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتخريب البنية الاجتماعية في العراق".

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