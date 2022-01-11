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أرمينيا تعلن إصابة 3 من جنودها إثر قصف نفذته أذربيجان

أرمينيا تعلن إصابة 3 من جنودها إثر قصف نفذته أذربيجان
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الدفاع الأرمينية بإصابة ثلاثة من جنودها في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان، مؤكدة استخدام الجانب الأذربيجاني القذائف المدفعية والطائرات المسيرة.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وقالت الوزارة في بيان "في 11 يناير، الساعة 17:30 (16:30 بتوقيت موسكو)، استأنفت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية قصف المواقع الأرمينية الواقعة على الاتجاه الشرقي للحدود الأرمينية الأذربيجانية باستخدام المدفعية والطائرات بدون طيار. واتخذ الجانب الأرميني إجراءات متناسبة، واعتبارا من الساعة 18:30 (17:30 بتوقيت موسكو) القتال مستمر".

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، أن ثمانية جنود من قواتها أصيبوا نتيجة لتبادل إطلاق نار على الحدود مع أذربيجان، ستة منهم في حالة خطيرة.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان حربا قصيرة أسفرت عن سقوط 6 آلاف قتيل، في خريف 2020 حول إقليم ناغورني قره باغ الذي سبق أن شهد حربا دامية في التسعينيات. وبالرغم من توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ونشر جنود روس لحفظ السلام، لا تزال التوترات قوية بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين. كما يتحدث الطرفان بشكل منتظم عن اندلاع أعمال عنف وسقوط ضحايا في صفوف الجيش.

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