الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

"تجمع العلماء": الممتنعون عن المشاركة في الحوار لا يريدون خيرا بلبنان

الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

أكد تجمع العلماء المسلمين في لبنان الممتنعين عن المشاركة  في الحوار لا يريدون خيرا بلبنان وينفذون من حيث يدرون أو لا يدرون، أجندات خارجية وعلى رأسها الحصار الصهيوأمريكي للبنان.

العالم_لبنان

و دعا التجمع في بيان اثر الاجتماع الاسبوعي لهيئته الإدارية، جميع القوى السياسية في الوطن للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وتمنى التجمع أن تسفر زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لمصر بنتيجة على صعيد استجرار الغاز إلى لبنان، وإن ظهر من خلال المباحثات وتصريحات المسؤولين المصريين أن الأمور صعبة وما زالت مصر تنتظر كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإعفاء الأمريكي من العقوبات، ما يؤكد ما ذهبنا إليه سابقا أن الأمر لن يتم على الأقل في هذه المرحلة وتأجيله إلى ما بعد الانتخابات النيابية للاستغلال السياسي فيها، ما يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في المؤامرة على لبنان بل هي رأس الحربة فيها.

واستنكر الارتفاع الجنوني لسعر الدولار مقابل الليرة والذي وصل إلى حد ارتفاعات كبيرة بسرعة وهبوط بنفس السرعة، ما يدل على التلاعب الخارجي في هذه المسألة والتي لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي للبلد بل لوجود مخطط لإسقاط الوطن في أحضان الاستكبار الأمريكي"، مطالبا الحكومة بـ"اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة هذه الأزمة والتي نرى أنها تبتدأ حتما بإحالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتحقيق وكف يده وتكليف شخص آخر مكانه يتمتع بالنزاهة والكفاءة، وإقفال منصات الدولار واعتقال من يقف وراءها.

روابط ذات صلة

الرئيس اللبناني يدعو الأطراف السياسية إلى حوار عاجل..لهذا السبب

اللقاءات الثنائية  في لبنان تنطلق اليوم الثلاثاء.. فهل تمهّد لطاولة حوار وطني؟

هل تصيب أزمة التحالفات الاحزاب والمعارضة والقوى التغييرية في لبنان؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول أمريكي كبير يخفي معلومات عن الاصول المعملية لـ'كورونا'!

منظمة "خليجية اسرائيلية" توقع اتفاقية تعاون في دبي!

أفريقيا تتخطى عتبة 10 ملايين إصابة بكورونا وآلاف الوفيات!

الأمم المتحدة: مخاوفنا زادت تجاه تدهور حقوق الإنسان بتونس

وجهاء دير الزور يشيدون بالتسوية الشاملة لأبناء المحافظة

طالبان تدعو طاجيكستان وأوزباكستان إلى إعادة الطائرات 'المخطوفة'