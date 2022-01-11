"تجمع العلماء": الممتنعون عن المشاركة في الحوار لا يريدون خيرا بلبنان

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و دعا التجمع في بيان اثر الاجتماع الاسبوعي لهيئته الإدارية، جميع القوى السياسية في الوطن للمشاركة في الحوار الذي دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وتمنى التجمع أن تسفر زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لمصر بنتيجة على صعيد استجرار الغاز إلى لبنان، وإن ظهر من خلال المباحثات وتصريحات المسؤولين المصريين أن الأمور صعبة وما زالت مصر تنتظر كما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإعفاء الأمريكي من العقوبات، ما يؤكد ما ذهبنا إليه سابقا أن الأمر لن يتم على الأقل في هذه المرحلة وتأجيله إلى ما بعد الانتخابات النيابية للاستغلال السياسي فيها، ما يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة في المؤامرة على لبنان بل هي رأس الحربة فيها.

واستنكر الارتفاع الجنوني لسعر الدولار مقابل الليرة والذي وصل إلى حد ارتفاعات كبيرة بسرعة وهبوط بنفس السرعة، ما يدل على التلاعب الخارجي في هذه المسألة والتي لا علاقة لها بالوضع الاقتصادي للبلد بل لوجود مخطط لإسقاط الوطن في أحضان الاستكبار الأمريكي"، مطالبا الحكومة بـ"اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة هذه الأزمة والتي نرى أنها تبتدأ حتما بإحالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للتحقيق وكف يده وتكليف شخص آخر مكانه يتمتع بالنزاهة والكفاءة، وإقفال منصات الدولار واعتقال من يقف وراءها.

