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طالبان تنفي وجود تهديد لطاجيكستان من أراضي أفغانستان

طالبان تنفي وجود تهديد لطاجيكستان من أراضي أفغانستان
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

رفضت جماعة طالبان تصريحات رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمون، حول وجود تهديد عبر الحدود الأفغانية مع بلاده، مؤكدة ضمان الأمن مع الدول المجاورة.

العالم ـ أفغانستان

وقالت "طالبان" في بيان: "ادعى رئيس طاجيكستان بأنه تم إنشاء عدد من المعسكرات في أفغانستان، للقيام بأنشطة تخريبية في المناطق الحدودية مع طاجيكستان. هذه التصريحات لا تعبر عن الحقيقة بتاتا، ونحن نرفضها بشدة"، مضيفة: "تطمئن الإمارة الإسلامية (حكومة طالبان) دول الجوار، على أن حدودنا آمنة ولن يتعرض أي بلد، بما في ذلك طاجيكستان، للتهديد من خلال أراضينا".

وأكدت أن "الإمارة الإسلامية تريد علاقات جيدة مع جميع الدول. لكن بعض الجهات التخريبية والمغرضة الهاربة من البلاد، تقوم بنقل معلومات كاذبة إلى دول العالم والجوار. وهذا ليس صحيح على الإطلاق".

وأكد رحمون، خلال اجتماع استثنائي افتراضي لمجلس الأمن الجماعي لـ "منظمة معاهدة الأمن الجماعي"، في وقت سابق، أن الوضع على الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان، يتفاقم كل يوم.

والشهر الماضي، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع الرئيس رحمون، عن قلق بلاده إزاء الوضع في الحدود الطاجيكية - الأفغانية، مشيرا إلى تزويد طاجيكستان بمعدات عسكرية، من أجل تعزيز حدودها وضمان أمنها.

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