الأعرجي يؤكد للسفير التركي أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن "الأعرجي استقبل غوناي، بمكتبه اليوم، وناقش معه آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها على الصعد كافة".

وأعرب السفير التركي، بحسب البيان، عن "تطلع بلاده لتمتين العلاقات بين البلدين، متمنيا أن يشهد العراق مزيدا من الخير والاستقرار، كما بارك بانعقاد مجلس النواب العراقي وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه".

من جانبه أشار الأعرجي، إلى "أهمية استمرار العلاقات العراقية التركية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".