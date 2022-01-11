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الأعرجي يؤكد للسفير التركي أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين

الأعرجي يؤكد للسفير التركي أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، للسفير التركي في بغداد علي رضا غوناي، أهمية استمرار العلاقات العراقية التركية وتطويرها.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، أن "الأعرجي استقبل غوناي، بمكتبه اليوم، وناقش معه آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وتعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها على الصعد كافة".

وأعرب السفير التركي، بحسب البيان، عن "تطلع بلاده لتمتين العلاقات بين البلدين، متمنيا أن يشهد العراق مزيدا من الخير والاستقرار، كما بارك بانعقاد مجلس النواب العراقي وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه".

من جانبه أشار الأعرجي، إلى "أهمية استمرار العلاقات العراقية التركية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين".

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