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كوريا الشمالية تختبر صاروخا فرط صوتي بإشراف شخصي من قبل كيم جونغ أون

كوريا الشمالية تختبر صاروخا فرط صوتي بإشراف شخصي من قبل كيم جونغ أون
الثلاثاء ١١ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت كوريا الشمالية أنها نفذت فجر الثلاثاء عملية إطلاق ناجحة لصاروخ فرط صوتي.

العالم-اسيا والباسفيك

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية، في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، أن الاختبار نفذ بإشراف شخصي من قبل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، مبينة أن الصاروخ حلق أكثر من 1000 كيلومتر وأصاب هدفه بدقة.

وكان العسكريون في كوريا الجنوبية قد أعلنوا أن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ بالستي، صباح الثلاثاء، باتجاه بحر اليابان.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق صاروخ آخر، قالت بيونغ يانغ إنه صاروخ فرط صوتي.

وأعلن البيت الأبيض أن التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية تمثل خطرا على المجتمع الدولي، داعيا بيونغ يانغ إلى "الامتناع عن الاستفزازات".

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كوريا الشمالية تختبر صاروخا فرط صوتي بإشراف شخصي من قبل كيم جونغ أون

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