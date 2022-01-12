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صنعاء: لم يعد فرصة للهروب من الحقيقة بعد فضيحة العدوان

صنعاء: لم يعد فرصة للهروب من الحقيقة بعد فضيحة العدوان
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد عضو الوفد الوطني المفاوض في صنعاء "عبدالملك العجري"، أنه لم يعد أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فرصة للهروب من الحقيقة بعد فضيحة العدوان.

العالم - اليمن

وقال العجري في تغريدة له: "بعد الفضيحة المزلزلة لناطق العدوان لم يعد أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي فرصة للهروب من الحقيقة، إما أن يطلبوا من دول العدوان بشكل صريح رفع الحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء كملف إنساني مستقل أو يعلنوا صراحة أنهم جزء من الحصار وبعدها لكل حادث حديث فالحقّ أبلج والباطل لجلج".

وكان العجري قد علّق على فضيحة العدوان قائلا إن الفضيحة التي صنعها المالكي تكفي لأن يتوارى كما فعل سابقه العسيري"، مشيرًا إلى أن فضيحة العدوان يجب أن تُحرج المجتمع الدولي إزاء إغلاق ميناء الحديدة.

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