وصول وفد إيراني رفیع برئاسة الوزير رستم قاسمي الى سوريا

العالم-سوريا

وشدد الوزير قاسمي لدى وصوله إلى مطار دمشق حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل والسفير الإيراني في سوريا مهدي سبحاني، على عزم طهران ودمشق على الوصول إلى شراكات اقتصادية وتجارية حقيقية.

وسيلتقي الوزير قاسمي الذي يتولى رئاسة الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية السورية – الإيرانية المشتركة، خلال زيارته الى سوريا التي تستغرق ثلاثة أيام بالرئيس السوري بشار الاسد.

كما سيجري الوفد الايراني رفيع المستوى سلسلة لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين السوريين بمن فيهم رئيس الوزراء حسين عرنوس، ووزير الخارجية فيصل مقداد، وحاكم مصرف سوريا المركزي عصام هزيمة، ووزراء الاقتصاد والنقل والعمل والإسكان في سوريا.

ومن المقرر أن يبحث الجانبان سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكان وزير الاقتصاد السوري قد التقى السبت الماضي السفير الإيراني في سوريا وبحث معه سبل توسيع العلاقات بين البلدين في قطاعي التجارة والاقتصاد، وإزالة العقبات أمام التجارة والأنشطة الاقتصادية، وتبادل الوفود الثنائية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي بين طهران ودمشق.