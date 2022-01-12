أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 12 يناير 2022

ايران ..

- وزير الخارجية ... يجب إلغاء الحظر الذي فرضته أمريكا بعد إنسحابها من عضوية الإتفاق النووي

سياست روز ..

- إيران تسعى للتوصل لإتفاق ثابت وقابل للثقة في مفاوضات فيينا

ابتكار ..

- ماراثون مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الإتفاق النووي يصل إلى مرحلة حاسمة

اطلاعات ..

- الرئيس الكازاخستاني يزيح الستار عن مشاركة مسلحين قادمين من أفغانستان في الإضطرابات الدامية التي عصفت ببلاده

جوان ..

- هلع في الكيان الصهيوني إزاء إحتمال إندلاع إنتفاضة فلسطينية ثالثة في الضفة الغربية

وطن امروز ..

- رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق .. تلويح "إسرائيل" بالقدرة على مهاجمة إيران تظاهر كاذب بالقوة

رسالت ..

القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرة تجسس إماراتية في أجواء محافظة شبوة

كيهان ..

معتقل غوانتانامو السيئ رمز لوحشية وعنصرية أمريكا ولإنتهاكاتها لحقوق الإنسان

حمايت ..

المتحدث بإسم الكرملين يسلط الضوء على إستمرار الخلافات بين روسيا وأمريكا بعد المباحثات بين الطرفين

جام جم ..

- الجزائر تستعد لاستضافة اجتماع خاص بين خمسة فصائل فلسطينية بينها حماس والفتح

آفتاب يزد ..

- الصين توجه تحذيرات لأمريكا من مغبة اللعب بورقة تايوان في العلاقات بين واشنطن وبكين

ابرار ..

- كوريا الشمالية تجري ثاني تجربة على صواريخ بالستية منذ بدء العام الجديد

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

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جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( إنتهاء مهام القوات الأجنبية بكازاخستان ) .. اعلن الرئيس الكازاخستاني قاسم توكاييف عن انتهاء مهام قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الامن الجماعي في بلاده . ( إن الإعلان عن إنتهاء مهمة قوات حفظ السلام بكازاخستان يعكس إفشال مخطط تحويل كازاخستان لبؤرة صراع جديدة لإضعاف روسيا) كما يعكس نجاح منظمة معاهدة الامن الجماعي في اعادة الامن والاستقرار الى ربوع كازاخستان خلال ايام رغم تحول الاحتجاجات الى اعمال تمرد مسلح واسعة النطاق . ومن الواضح للعيان من خلال سرعة التحرك الروسي للحيلولة دون تفاقم الاوضاع بشكل اكبر في كازاخستان ان موسكو جادة تماما في عدم السماح بتنفيذ القوى الغربية لاية سيناريوهات لتفجير ثورات ملونة في باحتها الخلفية وعلى ما حدث باوكرانيا وهذا ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه في اقمة الطارئة لهذه المنظمة حول كازاخستان.

ابتكار ..

صحيفة ابتكار استعرضت في مقال طويل ( عوامل ضعف قدرات الكيان الصهيوني مقابل إيران ) قائلة .. الكيان الصهيوني صعد في الاونة الاخيرة من تهديداته لايران ملوحا باحتمال توجيه ضربات لمنشآتها النووية وغير ذلك وحتى في حالة توصل مفاوضات فيينا التي يعارضها هذا الكيان من الاساس لاتفاق. ( إن هناك شكوكا جدية داخل الكيان الصهيوني نفسه والعالم بمدى قدرته على الدخول في مواجهة مباشرة مع إيران ) والشكوك ترتبط بعدة عوامل على راسها قدرات ايران الصاروخية الهائلة القادرة على الرد على اية حماقة عسكرية صهيونية و تحويل مفاعل ديمونا النووي وكل المنشات الرئيسة في الكيان الصهيوني الى ركام خلال سبع دقائق وهو الزمن اللازم لوصول الاف الصواريخ البالستية الايرانية لفلسطين المحتلة . وهناك عوامل اخرى كضعف القوات الصهيونية نفسها وضعف قدرات الدفاعات الجوية للكيان والذي اثبتته صواريخ المقاومة الفلسطينية , وكذلك هناك قوى مكونات جبهة المقاومة الاقليمية التي ستدخل الميدان بالضرورة..

كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في تقريرها الذي ينقل عن كتائب حزب الله العراقية تحذيراته القائلة ( العراق مقبل على أيام صعبة ) .. عبر بيان صادر عن حزب الله العراق عن مشاعر قلق عميق من مواجهة هذا البلد لتحديات كبيرة ولايام صعبة .. ( البيان أشار إلى ما وصفه بمصادرة حقوق الأغلبية في إشارة لنتائج الإنتخابات محذرا من مخططات بريطانيا وأمريكا ونظم رجعية بالمنطقة ) هذا وشهد اليوم الاول من بدأ مهام البرلمان العراقي الجديد نقاشات حادة ومشادات بالايدي بين النواب ادت لنقل الرئيس المؤقت للبرلمان للمستشفى .

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها ( تأديب أمريكا في مفاوضات فيينا) قبل عودتها للاتفاق النووي .. هناك مسألة بالغة الاهمية على صعيد مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي والتي ترتبط بعودة امريكا لعضوية هذا الاتفاق وهي ( أن أمريكا لا تريد العودة للإتفاق النووي إيمانا بأهميته بل لتحويله لحصان طروادة يسهل عليها تصعيد الأجواء الدولية ضد إيران ) فادارة بايدن ادركت ان انسحاب ترامب من هذا الاتفاق شكل عقبة كبرى في طريق تمرير امريكا لمسودات قرارات بمجلس الامن لتمديد الحظر التسليحي الذي كان مفروضا على ايران ولتفعيل آلية الزناد ضدها ايضا . ومن هذا المنطلق ينبغي التعامل بكل يقظة وحذر في مفاوضات فيينا مقابل المقترحات الامريكية المطروحة عبر مجموعة اربعة زائد واحد او الترويكا الاوروبية ويجب اخذ ضمانات امنية حاسمة للحيلولة دون قيامها او حليفاتها باية تحركات عدائية عبر المنظمة الدولية .

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( رمز حقوق الإنسان بالمفهوم الأمريكي ).. امر الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الابن قبل عشرين عاما وخلف ذريعة هجمات الحادي عشر من سبتامبر الغامضة بايجاد معتقل خاص في قاعدة غوانتانامو الامريكية بشرق كوبا في اطار ما وصفه بالحرب على الارهاب .. ( معتقل غونتانامو تحول عمليا إلى رمز للوحشية والعنصرية الأمريكية في العالم كله ورمز لإستهانتها بكل القيم الإنسانية والأخلاقية ) في غوانتانامو تمارس امريكا كل اساليب التعذيب الوحشي من صدمات كهربائية وتجويع واساليب الايهام بالغرق وتعرض المعتقلين دون اية محاكمات عادلة للكلاب البوليسية والى اخر القائمة الطويلة التي كشفت عنها تقارير منظمة العفو الدولية نفسها عما يحدث في معتقل غوانتانامو السيئ الصيت الذي ما زال قائما رغم كل الوعود الامريكية باغلاقه.

آفتاب يزد ..

صحيفة افتاب يزد كتبت في مقالها ( ماذا وراء التأكيد على إختبار المصداقية والضمانات ) في مفاوضات فيينا .. رغم كل المؤشرات الايجابية حول قرب توصل مفاوضات فيينا لاتفاق نهائي , هناك مماطلات غربية بشأن اليات اختبار مصداقية الغاء الحظر الذي تطالب به ايران. ( إن القوى الغربية تتعمد التلويح بقرب نفاد الوقت في المفاوضات لتحجيم فرص التباحث حول إختبار مصداقية رفع الحظر) كما تماطل هذه القوى وبذرائع مختلفة بشان تقديم ضمانات لايران بشأن عدم تكرار سيناريو الانسحاب الامريكي من الاتفاق النووي.

ان الحديث عن قرب التوصل لاتفاق في فيينا قد يكون سابق لاوانه في ظل هذه الظروف فابرام اتفاق من دون اليات واضحة لاختبار مصاقية الغاء الحظر ومن دون ضمانات بعدم تكرار الانسحاب , سيضع مثل هذا الاتفاق على كف عفريت.