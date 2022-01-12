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ميقاتي: لم نتدخل بعمل القضاء ومستمرون بالمهمة التي قبلنا المسؤولية على اساسها

ميقاتي: لم نتدخل بعمل القضاء ومستمرون بالمهمة التي قبلنا المسؤولية على اساسها
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٣ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي: لم نتدخل بعمل القضاء ومستمرون بالمهمة التي قبلنا المسؤولية على اساسها.

العالم_لبنان

و قال لا بد أيضا من توضيح ما استجد من امور لها علاقة القضاء، وفي هذه السياق اقول ليس صحيحا أننا تدخلنا في عمل القضاء او في شأن اي قرار يتخذه القضاء، وجل ما شددنا عليه، ليس الدفاع عن أشخاص بل الحفاظ على المؤسسات،واتباع الاصول في التعاطي مع اي مسالة تتعلق باي امر قضائي، ومنها ما يتعلق بواقع المصارف انطلاقا من اولوية الحفاظ على حقوق المودعين وفي الوقت نفسه عدم ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية ومالية تبقي هذا الوطن واقفا على قدميه بالحد الادنى.

طالما أننا على مشارف إنجاز المهمات الاساسية التي نعمل لتحقيقها فأننا مستمرون في المهمة التي قبلنا المسؤولية على اساسها وندعو الجميع الى التعاون معنا لانجاح هذه المهمة بما يعيد العافية الى لبنان واللبنانيين ".

وخلال رعايته حفل إطلاق التقرير المحدّث لواقع البيئة في لبنان بدعوة من وزير البيئة ناصر ياسين قال أجدد تأكيد السعي الى عودة الحكومة سريعا الى الاجتماع حتى تنتظم أمور البلد والناس، ونتابع مسيرة الإنقاذ قبل ان يغدرنا الوقت ونصبح ضحايا أنفسنا . لبنان يستحق كل تضحية ، واللبنانيون يتطلعون الى عودة الحياة الى لبنان، وإنقاذه من مخاطر الإفلاس والتدهور. ونحن فخورون بصداقات لبنان الدولية ونشكر كل إهتمام وحرص على مساعدة لبنان للنهوض وإستعادة دوره على الساحتين الاقليمية والعالمية، لكن الجهد الاول مطلوب منا نحن اللبنانيين . من هنا واجبنا وقف التعطيل والعودة الى طاولة مجلس الوزراء لانجاز ما هو مطلوب.

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