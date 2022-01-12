الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢
٠٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بيمان معادي عضوا بلجنه تحكيم مهرجان "ساندانس" الأميركي

بيمان معادي عضوا بلجنه تحكيم مهرجان
الأربعاء ١٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

إختير النجم الإيراني الكبير بيمان معادي عضو لجنه تحكيم مهرجان "ساندانس" الدولي بالولايات المتحدة الأميركية والذي سيفتتح 20 يناير الجاري ويستمر حتى الثلاثين منه.

العالم - إيران

وسيقوم معادي بتحكيم الأفلام المشاركة بقسم الأفلام الروائية الأميركية الطويلة، وذلك إلى جانب المنتجة تشيلسي بارنارد والمخرجة ماريل هيلر.

وإلى جانب مهرجانات كان والبندقية وبرلين يعد مهرجان ساندانس السينمائي، من أهم المهرجانات السينمائية في العالم.

وبدأ بيمان معادي نشاطه السينمائي في كتابة السيناريو ليكتب "صوت البجع" و"الكوما" و"كافيه ستار" وحقق معها نجاحاً ملحوظا، ثم انطلق نحو التمثيل والإخراج.

وأول فيلم مثل فيه معادي كان "عن إلي" للمخرج الشهير أصغر فرهادي، وبعدها مثل دور البطولة مع النجمة ليلى حاتمي في "انفصال نادر عن سيمين" من إخراج فرهادي.

ثم قام معادي بإخراج "الثلج على الصنوبر" ليلفت إنتباه الجميع والنقاد أيضاً، ويشق بذلك طريقا للإبداع مختلفاً في مشاريعه خارج البلاد.

ومثل معادي في أعمال أجنبية عديدة، منها "معسكر إيكس راي" و"آخر الفرسان"، و"تلك الليلة"، كما عمل في كواليس العديد من الأعمال التي نالت الجوائز والتقديرات والأوسمة من مختلف المهرجانات العالمية.

وكانت آخر عمل سينمائي مثل به فيلم "شجرة الجوز" من إخراج محمدحسين مهدويان.

كما انضم معادي للمسلسل الأميركي الشهير "العالم الغربي" (Westworld) والفيلم الفرنسي "المناوبة الليلية".

وفي جعبة بيمان معادي الفنية أكثر من 13 جائزة من مختلف المهرجانات الوطنية والدولية.

روابط ذات صلة

"البطل" الإيراني ضمن قائمة المرشحين لجائزة الأوسكار الـ94

"البطل" لـ أصغر فرهادي مرشح لأفضل فيلم من غولدن غلوب

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة امريكيون تدين الأحكام التعسفية بحق 4 شبان بحرينيين

رئيس الوزراء البريطاني يعتذر لخرقه إجراءات كورونا بحضوره حفلا

تأكيد أممي على انتخابات ليبيا.. والكشف عن "رجال ظل" القذافي

سلطات تونس تفرض حظرا ليليا للتجوال بهدف التصدي لكورونا

"قسد" تداهم مخيم الهول وتختطف عدداً من المقيمين

الكاظمي يترأس اجتماعاً في مبنى محافظة النجف الأشرف