بيمان معادي عضوا بلجنه تحكيم مهرجان "ساندانس" الأميركي

العالم - إيران

وسيقوم معادي بتحكيم الأفلام المشاركة بقسم الأفلام الروائية الأميركية الطويلة، وذلك إلى جانب المنتجة تشيلسي بارنارد والمخرجة ماريل هيلر.

وإلى جانب مهرجانات كان والبندقية وبرلين يعد مهرجان ساندانس السينمائي، من أهم المهرجانات السينمائية في العالم.

وبدأ بيمان معادي نشاطه السينمائي في كتابة السيناريو ليكتب "صوت البجع" و"الكوما" و"كافيه ستار" وحقق معها نجاحاً ملحوظا، ثم انطلق نحو التمثيل والإخراج.

وأول فيلم مثل فيه معادي كان "عن إلي" للمخرج الشهير أصغر فرهادي، وبعدها مثل دور البطولة مع النجمة ليلى حاتمي في "انفصال نادر عن سيمين" من إخراج فرهادي.

ثم قام معادي بإخراج "الثلج على الصنوبر" ليلفت إنتباه الجميع والنقاد أيضاً، ويشق بذلك طريقا للإبداع مختلفاً في مشاريعه خارج البلاد.

ومثل معادي في أعمال أجنبية عديدة، منها "معسكر إيكس راي" و"آخر الفرسان"، و"تلك الليلة"، كما عمل في كواليس العديد من الأعمال التي نالت الجوائز والتقديرات والأوسمة من مختلف المهرجانات العالمية.

وكانت آخر عمل سينمائي مثل به فيلم "شجرة الجوز" من إخراج محمدحسين مهدويان.

كما انضم معادي للمسلسل الأميركي الشهير "العالم الغربي" (Westworld) والفيلم الفرنسي "المناوبة الليلية".

وفي جعبة بيمان معادي الفنية أكثر من 13 جائزة من مختلف المهرجانات الوطنية والدولية.