مباحثات على مستوى الخبراء في فيينا وباقري يلتقي مورا وممثلي الترويكا الاوروبية

العالم - ايران

هذا و توجه رئيس الفريق الايراني المشارك في مفاوضات الغاء الحظر، "علي باقري كني"، عصر اليوم الاربعاء الى فندق كوبورغ في فيينا، لمواصلة المباحثات المكثفة مع ممثلي الترويكا الاوروبية .

وفي هذا السياق، التقى "باقري كني" اولا بمنسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا" ومن ثم الاطراف الاوروبية.

هذه المباحثات المكثفة تجري في اطار الجولة الثامنة من المفاوضات النووية بين ايران ودول 4+1 حول الغاء الحظر؛ وقد اقتصرت امس واليوم على اللقاءات بين كبير المفاوضين الايرانيين مع الاوروبيين فقط.

وكان رئيس لجنة الأمنِ القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني 'وحيد جلال زادة' قد أكد خلال مقابلة مع قناة العالم، أنّ الجانب الأوروبي والأميركي قدم اقتراحاً بشأن توافق مؤقت في مفاوضات فيينا، وقال إنّ طهران لم تؤيد أو تعارض هذا الاقتراح، مضيفا أنّ موضوع الاتفاق المؤقت، لا يتعارض مع قانون البرلمان الإيراني القاضي بإلغاء اجراءت الحظر وحماية مصالحِ الشعب الإيراني، مشيراً الى أنّ أولويةَ الوفد الإيراني المفاوض هي التوصل الى اتفاق دائم يلبي جميعَ مصالح وطموحات الشعب الإيراني.

وقال جلال زادة: "ان الجمهورية الاسلامية تريد ان تنهي نظام اجراءات الحظر الأميركي حتى لا تكون أداة بيد الاميركيين للعودة اليه بحجج وذرائع واهية، وان طهران تريد التحقق من الغاء الحظر برفعه عن البنوك وقطاع النفط ويكون بامكاننا بيع النفط واستلام الاموال نقدًا وامكانية شراء البضائع مع هذه الاموال واستجلابه الى داخل ايران، مؤكدا انه في ما يخص الضمانات فطهران ترى ان أحد الطرق هي اصدار قرار اممي وتحديد خسارة في حال انسحاب الجانب الأميركي مرة ثانية من الاتفاق".

ويرى المتابعون، انه نظرا للمواقف المتناغمة بين ايران والصين وروسيا، فقد بلغت المفاوضات النووية بفيينا "مرحلة القرارات السياسية الصعبة"، بالنسبة للاطراف الغربيين.

يذكر، ان الجولة الثامنة من مفاوضات الغاء الحظر، بدات منذ الاثنين (27 ديسمبر 2021) في عاصمة النمسا؛ وهي تواصل المضي قدما، حيث تركزت المباحثات خلال الايام الاخيرة على محوري "التحقق" و"الحصول على ضمانات" بشأن الغاء الحظر.