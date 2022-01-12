المنطقة تعاني من لَوْثَة إستعلاء السعودية على شعوبها

العالم – كشكول

عندما نقول ان تأكيد المسؤولين السعوديين، على تلك العبارات هي إسقاط واضح، وإلصاق ما يعانون منه بمن يعترونهم اعداءهم، فهذا ليس إتهاما، بل حقيقة واقعة، فالنظام السعودي، هو النظام الوحيد في منطقة الشرق الاوسط، لذي يتبادر الى الاذهان فورا، عندما يدور الحديث عن الجماعات الارهابية والطائفية التكفيرية الوهابية، التي ابتليت بها دول المنطقة، وخاصة العراق وسوريا ولبنان واليمن وليبيا وافغانستان ولصومال و..، ومن هذه الجماعات القاعدة و "داعش" واخواتهما.

اما عند الحديث عن التدخل في شؤون الدول الاخرى وفرض الارادة على شعوبها، تقفز السعودية الى الاذهان دون مقدمات، فالسعودية وصلت في تدخلها في شؤون الدول الاخرى حدا، باتت تضغط على الدول لاجبارها على تغيير حكوماتها، وتشتري ذمم رؤساء دول بالمال، او عبر حرف الثورات الشعبية، من خلال تحريض الجيوش على على شعوبها عبر تنفيذ انقلابات عسكرية، وفي حال لم تتمكن عبر هذه الاساليب من التدخل وفرض هيمنتها، تشحن ما لديها من تكفيريين الى هذه الدول ليعيثوا فيها فسادا.

اما حديث المسؤولين السعوديين، عن التبعية والعمالة والارتزاق، فهو الاكثر كشفا لحالة الاسقاط النفسي لديهم، فالعلاقة بين النظم السعودي، وامريكا، هي اوضح مثال، وادق تجسيد لتلك المفاهيم والعبارات، ويمكن من خلال العودة الى خطابات الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، والتي كشفت عن جانب من هذه العلاقة الشاذة التي تربط النظم السعودي بامريكا، الوقوف على هذه الحقيقة المرة، حيث تجاوزت هذه العلاقة حتى نطاق، العمالة والتبعية والارتهان والارتزاق، بكثير.

بهذه المقدمة يمكن فهم تغريدة سفير السعودية في لبنان وليد بخاري اليوم، عبر"تويتر"، والتي تهجم فيها على حزب الله، حايث ستخدم اسلوب الاسقاط النفسي بشكله الفاضح عندما قال:"القفز فوق آلام وآمال الشعب اللبناني الشقيق ما هو إلا تغاض عن الحقيقة الساطعة أمام أعين اللبنانيين أنفسهم وإنكار مقصود لحقيقة مؤلمة سببها لَوْثَةُ استعلاء حزب الله الإرهابي على منطق الدولة وفشل خياراته السياسية"!!.

بات واضحا للجميع، ان القفز فوق آلام وآمال شعوب المنطقة ومنها الشعب اليمني واليمني والسوري والعراقي والليبي و..، إلا تغاض عن الحقيقة الساطعة امام أعين شعوب المنطقة والعالم، وإنكار مقصود لحقيقة مؤلمة سببها لَوْثَةُ استعلاء النظام السعودي، على منطق الاجماع العربي والاقليمي ومصالح شعوب المنطقة، وفشل خياراته السياسيه، في العرق وسوريا وليمن ولبنان وليبيا وافغانستان والصومال والسودان و..