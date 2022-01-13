أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 13 يناير 2022

رويش ملت..

الوزير عبد اللهيان.. بعض الجهات المشاركة بمفاوضات فيينا تتعمد إثارة مخاوف جيراننا

ابرار ..

نائب القائد العام للجيش.. الكيان الصهيوني أضعف من أن يستطيع دخول مواجهة مع إيران

مردم سالاري ..

فرنسا تضع عقبات في طريق مفاوضات إحياء الإتفاق النووي في فيينا

رسالت ..

المتحدث بإسم قوات التحالف السعودي يعترف رسميا بفبركة مشهد وجود مستودع صواريخ بالحديدة

سياست روز ..

القوات اليمنية المشتركة تلحق خسائر كبيرة في صفوف مرتزقة الإمارات من "دواعش" وغيرهم بشبوة

خراسان ..

حكومة طالبان تعلن عن قرب دفع أجور ورواتب العمال والموظفين بالقمح

اطلاعات ..

طالبان توجه إنذارا لطاجكستان وأوزبكستان.. أعيدوا طائرات الهليكوبتر الأفغانية قبل نفاد صبرنا

جوان ...

أرمينيا تتحدث عن قصف آذربيجاني بالمسيرات والمدفعية الثقيلة لمواقع أرمينية حدودية

حمايت ..

رئيس الأركان البريطاني السابق يحذر من أن أي تحرك عسكري ضد إيران مصيره الفشل

قدس ..

فضيحة كبرى للقاح فايزر بألمانيا .. الإستفادة من لقاحات فاسدة منتهية الصلاحية

كيهان ..

حركة أنصار الله اليمنية تحذر بإستهداف عمق الأراضي الإماراتية ما لم توقف الإمارات تحركاتها العدوانية .

آرمان ملي ..

بايدن يدعو مجلس الشيوخ الأمريكي لتصنيف هجمات أنصار ترامب على الكونغرس كمحاولة إنقلابية

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

sdوطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت في افتتاحيتها ( فكرة الإتفاق المؤقت مرفوضة ).. وفدنا المفاوض في مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي يتحرك في اطار القانون الاستراتيجي الخاص بالغاء الحظر بالكامل وصيانة مصالح الشعب الايراني ..

إن هذا القانون هو ثمرة إتفاق كل أركان النظام الإسلامي وهناك تنسيق كامل بين الحكومة ومجلس الشورى في هذا الشأن ومن هذا المنطلق لن تكون اية مقترحات بمفاوضات فيينا لا تنسجم مع هذا القانون مقبولة ابدا , ومن بينها ذلك الاقتراح الداعي لابرام اتفاق مؤقت يتضمن خفض تدريجي للحظر الذي يرتبط باجراءات ترامب بعد انسحاب امريكا من عضوية الاتفاق النووي .فمثل هذا الاقتراح يتنافىمع هذا القانون الاستراتيجي ومع مصالح الشعب الايراني وهي مصالح دائمة وليست مؤقتة.

ان على القوى الغربية ان تدرك بأن هدف ايران الرئيسي من وراء المشاركة في هذه المفاوضات هو الدفاع عن مصالح شعبها , وينبغي ان تكون اية مسودة اتفاق على هذا الاساس.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها( بوتين وسياسة العصا والجزرة ).. هناك تخبط في مواقف امريكا وحلف الناتو بشكل عام مقابل الموقف الروسي القوي على صعيد الازمة في مناطق الحدود الروسية الاوكرانية.

إن روسيا حشدت قوات هائلة على إمتداد الحدود مع أوكرانيا ملوحة بالعصا الغليظة إزاء أي تحرك لإنضمام هذا البلد لحلف الناتو وازاء اية خطط توسعية للناتو نحو الشرق , وفي نفس الوقت ابدت موسكو استعدادها للتفاوض مع امريكا والناتو بشن اوكرانيا والامن الاوروبي.

ومقابل هذا الموقف الروسي يتحدث الناتو عن دعم اوكرانيا ولكن مع توضيحات من انه لن يدخل في مواجهة مع روسيا وانه سيكتفي بفرض عقوبات اقتصادية شديدة علىها في حالة اكتساحها لاوكرانيا .ان الرئيس الروسي يعرف جيدا ان القوى الغربية ليست في وضع يسمح لها بدخول مواجهة مع موسكو من اجل اوكرانيا, لذلك ترك الباب مفتوحا لاجراء مفاوضات مع امريكا والناتو ولكن من موقع قوة وهذا هو ما يجري اليوم.

اطلاعات ..

في الشأن اليمني كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( حركة انصار الله تلوح بإستهداف العمق الإماراتي ).. حذرت حركة انصار الله اليمنية من انها قد تستهدف مواقع استراتيجية في عمق الاراضي الاماراتية اذا ما واصلت ابو ظبي تحركاتها العسكرية في جنوب اليمن.

وفي هذا السياق .. كشف القيادي في أنصار الله محمد البخيتي عن طبخة إماراتية سعودية في جنوب اليمن بإطار عملية تقاسم للأدوار

البخيت اوضح ان السعودية تسمح بموجبها للامارات بالاستفراد بجنوب اليمن مقابل عودة الاخيرة عسكريا بشكل كامل لميادين المعارك باليمن.

البخيتي اضاف ان القوات اليمنية المشتركة امتنعت عن استهداف العمق الاماراتي بعد تخفيض ابو ظبي لتواجدها العسكري المباشر باليمن الا ان مايحدث الان يحمل مؤشرات توسيع الامارات ومرتزقتها وعبر هذه الطبخة لتحركاتها العسكرية الامر الذي يزيد من احتمال استهداف القوات اليمنية للعمق الاماراتي.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها (نرفض تدخل بلدان من خارج 1+4 بالمفاوضات) ...هناك انباء عن عقد مباحثات بين مندوبين من بلدان خليجية واخرين من امريكا وقوى اوروبية بفيينا على هامش مفاوضات احياء الاتفاق النووي.

ان مثل هذه المباحثات واللقاءات تخرج في الواقع عن كونها عادية وطبيعية في العلاقات الدولية او حتى عن كونها للاطلاع على مجرى الامور بشأن هذه المفاوضات.

إن مثل هذه اللقاءات تعكس محاولات للتأثير على مسار مفاوضات فيينا بغية إفشالها بشتى السبل ان ايران ترفض بشكل حازم اية محاولات من قبل اية جهات من خارج مجموعة الدول المعنية بشكل مباشر بالاتفاق النووي, اقحام انفها في هذه المفاوضات. وبلادنا اوضحت للقوى الغربية في هذه المفاوضات بانها لن تجامل ولن تساوم مع احد على حساب مصالحها الوطنية وحقوقها القانونية ابدا.

وعلى بلدان الجوار ان تدرك بان قدرات ايران العسكرية دفاعية تماما ولاغراض الردع فحسب ولا تشكل تهديدا لاحد ابدا , كما على هذه البلدان ان تثق بان ايران لا تفكر بامتلاك قدرات نووية وهذا ما اكدته مرارا على اعلى المستويات.

سياست روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقالها ( أية فرصة ؟ ) .. يقول المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ان الازمة بين القوى الغربية وروسيا حول اوكرانيا فرصة مؤاتية للاتحاد الاوروبي لضمان مصالحه .. ان بوريل لم يوضح كيف تكون هذه الازمة فرصة مؤاتية للاتحاد الاوربي لضمان مصالحه..

إن الازمة بين الغرب وروسيا كشفت في الحقيقة عن هشاشة حلف الناتو وضياع مفهوم الإتحاد الأوروبي نفسه وما اعتبره بوريل بفرصة مؤاتية لضمان الاتحاد الاوروبي لمصالحه يتنافي مع واقع تعرض المصالح الاوروبية للخطر في حالة انقطاع امدادات الغاز الضخمة من روسيا , كما جسدت هذه الفرصة المؤاتية المزعومة فقدان الاتحاد الاوروبي لمفهمومه ولقدرته على التاثير على المعادلات في اوروبا نفسها و العالم .

افتاب يزد ..

في تقريرها ( طالبان تدفع رواتب الموظفين بالقمح ) كتبت صحيفة آفتاب يزد .. حكومة حركة طالبان الافغانية اعلنت عن قرب بدء دفع اجور العمال والموظفين بكيات من القمح بدلا من المال.

حكومة طالبان بررت قرارها هذا بوجود نقص هائل في قدراتها المالية وبتفاقم الفقر والجوع بالبلاد وحسب هذا القرار سيحصل كل موظف وعامل على عشرة كيلوغرامات من القمح يوميا مقابل خمس ساعات عمل .

طالبان تحدثت عن حصولها على شحنات معونات من القمح من باكستان واوضحت بانها تجري مباحثات مع الهند ايضا في هذا السياق.

وتقول محافل دولية ان طالبان تستخدم المعونات المجانية الدولية كاجور وروتب بدلا من توزيعها على الفقراء.