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المغرب تجري محادثات مع تركيا لاقتناء قاذفات صواريخ

المغرب تجري محادثات مع تركيا لاقتناء قاذفات صواريخ
الخميس ١٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

تجري البحرية الملكية المغربية محادثات مع شركة بناء السفن التركية Golcuk Shipyard، لاقتناء قاذفات للصواريخ من طراز كيليش 2 وفرقاطة خفيفة، بالإضافة إلى سفن حربية.

العالم-المغرب

وحسب تفاصيل الخبر، الذي نشره موقع "تاكتيكال ربورت" المتخصص في الأمن والدّفاع، فإن البحرية الملكية المغربية مهتمة بشراء دوريات قاذفة للصواريخ طراز كيليش 2 في نسخة محدثة ومعدلة.

وتجري البحرية الملكية المغربية محادثات مع شركة بناء السفن التركية لشراء 15 سفينة، بما في ذلك 10 ARES 35 FPBs و5 ARES 80 SAT، لتعزيز معركة خفر السواحل في المملكة ضد الهجرة غير الشرعية.

وتعتبر ARES 35 FPB، وفقا لشركة بناء السفن التركية، منصة مثبتة جيدا تتمتع بقدرة فائقة على السرعة تتجاوز 35 عقدة، وتتوافق وخصائص الانزلاق مع الظروف البيئية القاسية، ويبلغ طولها الإجمالي 11.90 م.

وتزايدت الشراكة العسكرية والأمنية بين المغرب وتركيا في السنوات والأشهر الأخيرة. في الشهر الماضي، بدأت تركيا تسليم 13 طائرة بدون طيار عسكرية من طراز Bayraktar TB-2 للمملكة.

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المغرب تجري محادثات مع تركيا لاقتناء قاذفات صواريخ

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