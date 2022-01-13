الكويت تستبعد إغلاق المطار والتعليم عن بعد

العالم - الكويت

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ "حمد جابر العلي"، الخميس، أن التوصيات الأخيرة التي صدرت بشأن الجائحة "كانت صعبة"، وأن اللجنة المكلّفة بالتعامل مع الأزمة أخذت بأقلها صعوبة.

وأضاف العلي، الذي يرأس أيضاً اللجنة الوزارية المكلفة بالتعامل مع جائحة كورونا، أن الحكومة تحاول قدر المستطاع عدم التضييق على أهل الكويت، مشيراً إلى أن التعليم عن بُعد كانت له سلبيات كثيرة جداً.

وأكد الوزير الكويتي أن الحكومة تحاول حالياً الموازنة بين الإجراءات.

وكانت صحف كويتية نقلت عن مصادر، خلال الأيام الماضية، أن الحكومة تدرس العودة إلى نظام التعليم عن بعد للحد من تفشي المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي أدى لزيادة الإصابات في الكويت بشكل كبير.

واتخذت الحكومة الكويتية، خلال الأسابيع الماضية، جملة من الإجراءات للحد من تفشي العدوى، لكنها أكدت عدم احتمالية العودة إلى مظاهر الإغلاق التي كانت مفروضة في بداية الجائحة.

وألزمت الكويت السكان بالتدابير الصحية والتباعد الجسدي، ودفعت باتجاه الحصول على جرعة معززة من اللقاح المضاد للفيروس، لتحقيق مزيد من المناعة الجماعية.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، هذا الأسبوع، السماح للقادمين إلى البلاد المصابين بفيروس "كورونا" بدخول البلاد بعد قضائهم فترة العدوى.