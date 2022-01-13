خبير عسكري: العدوان يخشى من سيطرة قوات صنعاء على شبوة

العالم - خاص العالم

وقال الجفري خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم: ان قوى العدوان قامت بنقل مرتزقتها من الحديدة بعد فشلهم في تحقيق اي انتصار في الساحل الغربي الى شبوة بهدف تخفيف الضغط عن مدينة مأرب التي تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية الوصول الى مشارفها.

وأكد الجفري أن قوى العدوان تخشى من سيطرة قوات الجيش واللجان الشعبية على محافظة شبوة التي تتمتع بمكانة استراتيجية في اليمن حيث تربط محافظات الشرق بالغرب والجنوب بالشمال كما تطل على البحر.

وشدد الجفري على أن محافظة مأرب تملك ثروات كثيرة ويتم تصدير الغاز الطبيعي في المحافظة الى ميناء بلحاف باعتبارها منشأة إقتصادية، مشيراً الى تواجد فرنسا في قطاع الطاقة اليمنية في عهد النظام السابق والتي تضغط اليوم على الإمارات لمنع السيطرة على المدينة، لأن تحرير مأرب سيقطع انابيب النفط والغاز.

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